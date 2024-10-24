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Farklı Dillerde "Çıkmaz Ayın Son Çarşambası" Nasıl Denir?

Farklı Dillerde "Çıkmaz Ayın Son Çarşambası" Nasıl Denir?

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
24.10.2024 - 17:32

Sonradan Türkçe öğrenenlerin deyimlerimizin ne kadar farklı ve yaratıcı olduğuna dair sözlerini okumuş veya işitmişsinizdir. Bir şeyin olmasına ihtimal vermemek için de çıkmaz ayın son çarşambası gibi deyimler kullanıyoruz. Peki farklı dillerde ihtimali olmayan şeyleri nasıl ifade ediyoruz?

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