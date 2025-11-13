Fakirlerle Aynı Kokmak İstememesiyle Gündeme Gelen Fenomen Açıklama Yaptı
Yasemin Arı isimli sosyal medya fenomeni 'fakirlerle aynı kokmamak' adına muadil koku yapan parfüm üreticilerine seslenmiş, videosuyla şimşekleri üzerine çekmişti. Binlerce euro harcadığı parfümlerin muadil parfümcüler yüzünden herkese ulaştığını belirten Arı'ya başta ünlü isimler olmak üzere tepki yağmıştı. Ancak Arı yayınladığı bir açıklama videosunda bunun ironi amaçlı çekildiğini, takipçi 'kasmak' gibi bir derdi olmadığını öne sürdü.
2018 yılında bir bilgi yarışmasına katılmasını böyle açıkladı
