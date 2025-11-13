onedio
Fakirlerle Aynı Kokmak İstememesiyle Gündeme Gelen Fenomen Açıklama Yaptı

13.11.2025 - 14:06

Yasemin Arı isimli sosyal medya fenomeni 'fakirlerle aynı kokmamak' adına muadil koku yapan parfüm üreticilerine seslenmiş, videosuyla şimşekleri üzerine çekmişti. Binlerce euro harcadığı parfümlerin muadil parfümcüler yüzünden herkese ulaştığını belirten Arı'ya başta ünlü isimler olmak üzere tepki yağmıştı. Ancak Arı yayınladığı bir açıklama videosunda bunun ironi amaçlı çekildiğini, takipçi 'kasmak' gibi bir derdi olmadığını öne sürdü.

O bir karakterdi 📹

2018 yılında bir bilgi yarışmasına katılmasını böyle açıkladı

'Ve gerçekten o videodaki gibi bir insan olsaydım ne bir arkadaşım olurdu, ne bir çevrem olurdu, ne bir ailem olurdu. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına çıktığımı söylemişsiniz. Arkadaşlar, ben zaten Google'a ismimi yazınca çıkan ne çıkacağını gayet iyi biliyorum. O bir bilgi yarışmasıydı. Ben Kısmet Olur'a falan çıkmadım yani. Bence karıştırmayın.'

Üç gündür konuşulan o video şöyle;

