Fakirlerle Aynı Kokmak İstememesiyle Gündeme Gelen Fenomen Açıklama Yaptı

'Ve gerçekten o videodaki gibi bir insan olsaydım ne bir arkadaşım olurdu, ne bir çevrem olurdu, ne bir ailem olurdu. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına çıktığımı söylemişsiniz. Arkadaşlar, ben zaten Google'a ismimi yazınca çıkan ne çıkacağını gayet iyi biliyorum. O bir bilgi yarışmasıydı. Ben Kısmet Olur'a falan çıkmadım yani. Bence karıştırmayın.'