Faizsiz Birikim Yapmak İçin 10 Alternatif Fikir

Emlak yatırımları, faizsiz birikim yapmak isteyenler için gerçekten harika bir seçenek. Bir ev ya da dükkan alıp kiraya vererek düzenli gelir elde edebilirsiniz. Üstelik zaman içinde emlak fiyatları yükseliyor, yani aldığınız mülkün değeri arttıkça kazancınız da artar.

Emlak yatırımları genellikle uzun vadede daha karlı olur, sabırlı olmanız gerekebilir ama güvenli ve sağlam bir birikim yolu sunduğu kesin.