Faizsiz Birikim Yapmak İçin 10 Alternatif Fikir

Ecem Bekar
18.09.2025 - 17:03

Birikim yapmak, herkesin başarmak istediği ama çoğu zaman zorlayıcı bir hedef olabiliyor. Hele bir de faizle iş yapmak istemeyenler için işler biraz daha karmaşıklaşabiliyor.

Peki, faizsiz birikim yapmanın yolları neler? Hadi bakalım!

1. Altın almak.

Altın, eski zamanlardan beri insanların güvenli limanı olmuş bir yatırım aracı. Faizsiz birikim yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği yöntemlerden biri. Üstelik altının değeri zaman içinde artabiliyor, dolayısıyla paranızı güvenli bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Hem de fiziksel olarak elinizde tutabileceğiniz birikiminiz olur.

2. Katılım bankalarıyla birikim yapmak.

Birçok katılım bankası, faizsiz yatırım seçenekleri sunuyor. Yani paranızı, faizsizlik ilkesine dayalı fonlarla değerlendirebilirsiniz. Bu bankalar, dini hassasiyetlere saygı göstererek kar paylaşımına dayalı bir model sunuyorlar. Faiz almak yerine, ortaklık prensibiyle büyüyen fonlar, uzun vadede size kazanç sağlayabilir. Katılım bankaları, faizsiz yatırım yapmak isteyenler için oldukça ideal bir seçenek olabilir.

3. Kripto paralarla yatırım yapmak.

Kripto para piyasası son yıllarda popülerliğini iyice arttırdı. Eğer birikimlerinizi değerlendirmek istiyorsanız, Bitcoin, Ethereum gibi kripto paralara yatırım yapmayı düşünebilirsiniz. Kripto paralarda faizsiz birikim yapmak mümkün, çünkü hiçbir banka ya da finansal kurum aracılığıyla işlem yapmıyorsunuz. Fakat, bu piyasaların volatilitesini göz önünde bulundurmakta fayda var. Kripto paralara yatırım yaparken dikkatli olmalı ve araştırmalarınızı iyi yapmalısınız.

4. Emlak yatırımları...

Emlak yatırımları, faizsiz birikim yapmak isteyenler için gerçekten harika bir seçenek. Bir ev ya da dükkan alıp kiraya vererek düzenli gelir elde edebilirsiniz. Üstelik zaman içinde emlak fiyatları yükseliyor, yani aldığınız mülkün değeri arttıkça kazancınız da artar. 

Emlak yatırımları genellikle uzun vadede daha karlı olur, sabırlı olmanız gerekebilir ama güvenli ve sağlam bir birikim yolu sunduğu kesin.

5. Kendi işini kurmak.

Faizsiz birikim yapmak için kendi işinizi kurmak, gerçekten yaratıcı ve kazançlı bir fikir. Faizli krediler kullanmadan, el yapımı ürünler satabilir, bir blog ya da e-ticaret sitesi açabilir ya da danışmanlık hizmeti verebilirsiniz. Kendi işinizi kurmak size hem finansal özgürlük sağlar hem de sizin kontrolünüzde bir gelir kaynağı yaratır.

6. Altın yatırım fonlarını değerlendir.

Altın fiyatlarının uzun vadede yükseldiğini biliyoruz. Eğer fiziki olarak altın almak istemiyorsanız, altın yatırım fonları bir diğer harika alternatif olabilir. Bu fonlar, sizin adınıza altın alıp satıyor ve belirli bir komisyonla size kazanç sağlıyor. Üstelik altın yatırım fonları, faizsiz birikim yapmanıza da olanak tanıyor. Yani altına yatırım yaparak, faiz almadan kazanç sağlayabilirsiniz.

7. Gayrimenkul yatırım fonları!

Faizsiz gayrimenkul yatırım fonları, artık gayrimenkule yatırım yapmak isteyen ama büyük meblağlar ayırmak istemeyenler için harika bir çözüm sunuyor. Bu fonlar, bireysel yatırımcılara, farklı gayrimenkul projelerine küçük paylarla ortak olma fırsatı tanıyor. Yani, kira gelirlerinden ve mülk değer artışından pay alabiliyorsunuz ama tüm bu işlemler faizsiz olarak gerçekleşiyor!

8. Start-Up’lara yatırım yap.

Yeni iş fikirlerine yatırım yapmak, faizsiz birikim yapmanın en yaratıcı yollarından biri. Eğer bir girişimci ruhunuz varsa, kendi işinizi kurabilir ya da start-up’lara yatırım yapabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken, yatırım yapacağınız işin büyüme potansiyelini doğru değerlendirmek.

9. Tarım arazileri ve organik üretimle kazanç yarat.

Son zamanlarda, tarım sektörü de yatırımcılar için cazip bir alan haline geldi. Tarım arazileri alıp kendi işinizi kurabilir ya da organik tarım yaparak sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelir kaynağı oluşturabilirsiniz. Hem doğayı korur hem de faizsiz kazanç sağlayabilirsiniz. Tarım, hem çevreye faydalı olabileceğiniz hem de uzun vadede kazanç elde edebileceğiniz bir seçenek.

10. Sanat eserleri ve antikalar...

Sanat ve antikalar, zamanla değer kazanan ve estetik açıdan da keyif veren birikim araçlar. Eğer sanata ilginiz varsa, nadir sanat eserleri ya da antikalar satın alabilirsiniz. Bu eserler zamanla değer kazanarak size kazanç sağlayabilir. Hem gözünüze hitap eden bir koleksiyon oluşturabilir hem de faizsiz birikim yapabilirsiniz.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
