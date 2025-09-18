Faizsiz Birikim Yapmak İçin 10 Alternatif Fikir
Birikim yapmak, herkesin başarmak istediği ama çoğu zaman zorlayıcı bir hedef olabiliyor. Hele bir de faizle iş yapmak istemeyenler için işler biraz daha karmaşıklaşabiliyor.
Peki, faizsiz birikim yapmanın yolları neler? Hadi bakalım!
1. Altın almak.
2. Katılım bankalarıyla birikim yapmak.
3. Kripto paralarla yatırım yapmak.
4. Emlak yatırımları...
5. Kendi işini kurmak.
6. Altın yatırım fonlarını değerlendir.
7. Gayrimenkul yatırım fonları!
8. Start-Up’lara yatırım yap.
9. Tarım arazileri ve organik üretimle kazanç yarat.
10. Sanat eserleri ve antikalar...
