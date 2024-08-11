Evinin En Temiz Odasını Tahmin Ediyoruz!
Evinin En Temiz Odasını Tahmin Ediyoruz!
Şu an sana evinin en temiz odası neresi diye sorsak, bize kesin bir cevap veremezsin belki. Ama biz yanıtlayacağın sorular ile evin en temiz odasını hemen tahmin edeceğiz. Sonuçları bizimle paylaşmayı unutma!
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1. Temizlik günü geldiğinde ilk iş olarak ne yaparsın?
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2. Temizlik malzemesi seçiminde nelere dikkat edersin?
3. Akşama misafirlerin var diyelim ve evin bir odasını temizlemen gerekiyor. Hangi odayı temizlerdin?
4. Belki profesyonel değil ama temizlik de bir nevi terapi gibidir! 😅 Temizliğin hangi adımı seni rahatlatıyor?
5. Evinin en çok neresinde düzen sağlamak istiyorsun?
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