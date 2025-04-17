Evinin Dili Olsa Ne Söylerdi?
Evinle yıllardır birlikte yaşıyorsunuz, ama hiç onun neler düşündüğünü merak ettin mi? O koltukta keyif yaparken, mutfakta yemek yaparken ya da yatağında dinlenirken, belki de evin sana bir şeyler anlatmak istiyordur! Her köşe, her oda sana dair bir şeyler biliyor. Peki, senin evin sana ne söylerdi? Şimdi, evinin sesini duyma zamanı! 🏡
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1. Evde en sık hangi sesi duyarsın?
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2. vinde eşyaların bir isyan başlattığını fark ettin, başı kim çekerdi?
3. Temizlik günü senin için…
4. Evin, sık sık tadilat gerektiriyor mu?
5. Evin bir sosyal medya hesabı açsa ilk paylaşımı ne olurdu?
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6. Evin bir burç olsaydı, hangisi olurdu?
7. Evinin dekorasyonunda sık sık değişiklik yapar mısın?
8. Evin hangi şikayetiyle mahkemeye başvururdu?
Evin sana hayran!
Evinle uzun zamandır bir ilişkin var ve gayet iyi anlaşıyorsunuz.
Evin çok şey gördü, çok şey yaşadı...
Evin hiç sıkıcı değil, bunu kesinlikle biliyoruz!
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