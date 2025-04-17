Evinin Dili Olsa Ne Söylerdi?

Arada bir seni ve evin arasındaki ilişki, fazlasıyla yıpranmış olabilir. Eşyalar bir kenara fırlatılmış, temizliği ertelemişsin ve belki de duvarlar bazen biraz fazla yorgun. Evin kendini bazen 'yorgun bir savaşçı' gibi hissediyor! O, her zaman yanında ve sabırla bekliyor, ama ona biraz daha saygı ve bakım gösterilmesi gerekebilir. Evin, seni hep kabul ediyor ama arada bir ona da nefes aldırman gerek. Onun da hak ettiği bir dinlenme zamanı var. Evin biraz daha ilgi ve özenle canlanabilir, sen de daha huzurlu olabilirsin. Biraz düzen ve bakımla evin yeniden canlanacak!