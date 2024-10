Evini Tasarla En Büyük Korkunu Söyleyelim!

Belirsizlik... İşte senin en büyük korkun bu. Adeta bir kâbus gibi, sürekli peşinde dolanıyor. Belirsizlik, senin için adeta bir hayalet. Korkutucu, ürkütücü ve bir o kadar da kaçınılmaz. Senin başına her türlü olay gelebilir, her türlü durumla karşılaşabilirsin; ama belirsizlik, işte o hiç gelmemeli. Belirsizlik, senin zihnini adeta bir labirente çeviriyor. İçinden çıkamadığın, çözemediğin bir labirent. Her dönemeçte yeni bir soru, her köşede yeni bir korku. Belirsizlik, sana adeta bir bulmaca sunuyor. Ancak bu bulmacanın çözümü yok. Çünkü belirsizlik, her zaman belirsiz kalacak. Belirsizlik, seni derin düşüncelere daldırıyor. Geleceğin ne getireceği, ne olacağı konusunda kafa yormak, düşünmekten yoruluyorsun. Ama belirsizlik, işte o hiç bitmiyor. Her zaman yeni bir soru, yeni bir korku ile karşına çıkıyor. Belirsizlik, senin en büyük korkun. Ama unutma ki, belirsizlik aynı zamanda hayatın da bir parçası.