Evini Tasarla En Büyük Korkunu Söyleyelim!
Evini Tasarla En Büyük Korkunu Söyleyelim!
Evinin her köşesini tasarla, tasarımlarına göre en büyük korkun neymiş öğrenelim!
Hadi teste!
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1. Evini seç bakalım!
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2. Şimdi de evin bahçesini seçer misin?
3. Şimdi de salonunu seç!
4. Mutfağını seç bakalım!
5. Yatak odanı seçer misin?
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6. Misafir odası nasıl olsun?
7. Banyonu seç bakalım!
8. Balkonunu seçer misin?
9. Evin kaç katlı olsun?
Senin en büyük korkun yalnızlık!
Senin en büyük korkun sevdiklerini kaybetmek!
Senin en büyük korkun başarısızlık!
Senin en büyük korkun belirsizlik!
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