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Evini Tasarla En Büyük Korkunu Söyleyelim!

Evini Tasarla En Büyük Korkunu Söyleyelim!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
05.10.2024 - 10:11

Evinin her köşesini tasarla, tasarımlarına göre en büyük korkun neymiş öğrenelim!

Hadi teste!

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1. Evini seç bakalım!

2. Şimdi de evin bahçesini seçer misin?

3. Şimdi de salonunu seç!

4. Mutfağını seç bakalım!

5. Yatak odanı seçer misin?

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6. Misafir odası nasıl olsun?

7. Banyonu seç bakalım!

8. Balkonunu seçer misin?

9. Evin kaç katlı olsun?

9. Evin kaç katlı olsun?

Senin en büyük korkun yalnızlık!

Bir düşün bakalım, senin en büyük korkun ne? Yalnızlık. İşte o korkunç, ürkütücü ve soğuk duygu, yalnızlık. Senin için düşünülebilecek tüm korkular içinde, en büyüğü, en korkuncu, en ürkütücüsü bu. Yani, senin başına her türlü şey gelebilir, her türden olay yaşayabilirsin, ama yalnız kalmak... İşte o hiç gelmemeli. Yalnızlık, senin için bir kabus gibi, bir hayalet gibi, bir uğursuz rüya gibi. Bu düşüncenin bile seni nasıl ürküttüğünü hissedebiliyorum. Ama merak etme, yalnızlık korkusu birçok kişinin ortak korkusu. Unutma, her zaman bir umut vardır ve yalnızlık asla kalıcı değildir.

Senin en büyük korkun sevdiklerini kaybetmek!

En korktuğun şey nedir diye sorsam, eminim ki birçok kişi gibi senin de cevabın 'sevdiklerimi kaybetmek' olurdu. Bu korku, hayatının her anında seninle birlikte, adeta bir gölge gibi seni takip ediyor. Sevdiklerini kaybetme düşüncesi bile seni derin bir üzüntüye boğuyor, içini bir karanlık bulut gibi kaplıyor. Hayatın acımasız yüzüyle karşılaşabilirsin, zorluklarla boğuşabilirsin, hatta belki de hayatın en zorlu sınavlarından birini verebilirsin. Ancak bunların hepsi, sevdiklerini kaybetme ihtimalinin yanında solgun kalır. Çünkü onlar senin hayatının en değerli varlıkları, kalbinin en kıymetli köşesinde yer alanlar. Onları kaybetmek, adeta bir parçanı kaybetmek gibi. İşte bu yüzden, hayatta başına her türlü zorluk gelebilir, her türlü acıyı çekebilirsin ama sevdiklerini kaybetmek, işte o hiçbir zaman başına gelmemeli.

Senin en büyük korkun başarısızlık!

Başarısızlık... Hani bazen en büyük korkularımızı haykırmak isteriz ya, işte senin en büyük korkun bu: Başarısızlık. Adeta bir hayalet gibi seni takip ediyor, gecenin karanlığında ürkütücü bir gölge gibi beliriyor. Herkesin başına bir şeyler gelebilir, hayatın olağan akışı içerisinde bazen tatsız sürprizlerle karşılaşabiliriz. Ancak senin için en büyük korku, başarısızlık. Bu kelime, sanki bir kabus gibi senin peşini bırakmıyor. Her ne kadar başarısızlığın gölgesi seni korkutsa da, unutma ki her başarısızlık yeni bir başarıya gebe. Bu yüzden korkma, başarısızlık senin en büyük korkun olabilir ama belki de en büyük öğretmenin de olabilir.

Senin en büyük korkun belirsizlik!

Senin en büyük korkun belirsizlik!

Belirsizlik... İşte senin en büyük korkun bu. Adeta bir kâbus gibi, sürekli peşinde dolanıyor. Belirsizlik, senin için adeta bir hayalet. Korkutucu, ürkütücü ve bir o kadar da kaçınılmaz. Senin başına her türlü olay gelebilir, her türlü durumla karşılaşabilirsin; ama belirsizlik, işte o hiç gelmemeli. Belirsizlik, senin zihnini adeta bir labirente çeviriyor. İçinden çıkamadığın, çözemediğin bir labirent. Her dönemeçte yeni bir soru, her köşede yeni bir korku. Belirsizlik, sana adeta bir bulmaca sunuyor. Ancak bu bulmacanın çözümü yok. Çünkü belirsizlik, her zaman belirsiz kalacak. Belirsizlik, seni derin düşüncelere daldırıyor. Geleceğin ne getireceği, ne olacağı konusunda kafa yormak, düşünmekten yoruluyorsun. Ama belirsizlik, işte o hiç bitmiyor. Her zaman yeni bir soru, yeni bir korku ile karşına çıkıyor. Belirsizlik, senin en büyük korkun. Ama unutma ki, belirsizlik aynı zamanda hayatın da bir parçası.

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