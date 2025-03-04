Futbolcular İsyanda: Fatih Terim'in Takımı Al Shabab'ta Mali Kriz!
Futbolcular İsyanda: Fatih Terim'in Takımı Al Shabab'ta Mali Kriz!
Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab'ta sular durulmuyor. Siyah-beyazlı kulüpte futbolcuların maaşlarını alamadığı gerekçesiyle yönetime tepki gösterdiği iddia edilirken yöneticiler arasında da huzursuzluk olduğu belirtildi.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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