Futbolcular İsyanda: Fatih Terim'in Takımı Al Shabab'ta Mali Kriz!

Şu ana kadar Suudi kulüple 11 maça çıkan ve bu maçlarda 6 galibiyet, 4 mağlubiyet alan Fatih Terim'in Galatasaray'a gelmesi için birçok sarı-kırmızılı taraftar, sosyal medya paylaşımında bulundu. Gözler son haftalarda eleştirilerin hedefi olan Okan Buruk'la yola devam edilip edilmeyeceğine çevrilmiş durumda.