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Futbolcular İsyanda: Fatih Terim'in Takımı Al Shabab'ta Mali Kriz!

Futbolcular İsyanda: Fatih Terim'in Takımı Al Shabab'ta Mali Kriz!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
04.03.2025 - 21:27

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab'ta sular durulmuyor. Siyah-beyazlı kulüpte futbolcuların maaşlarını alamadığı gerekçesiyle yönetime tepki gösterdiği iddia edilirken yöneticiler arasında da huzursuzluk olduğu belirtildi.

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Futbolcular isyan bayrağını açtı

Futbolcular isyan bayrağını açtı

Suudi basınından SportStuff24’ün haberine göre, Al Shabab'ın yıldızı, bir dönem Atletico formasıyla izlediğimiz Yannick Carrasco ve Abderrazak Hamdallah, uzun süredir maaşlarının ödenmemesi nedeniyle kulüp yönetimine karşı harekete geçti. Oyuncuların, yaşanan ekonomik sıkıntılar sonrası takımda huzursuzluk yarattığı öne sürüldü.

Yöneticilerden istifa

Yöneticilerden istifa

Sadece futbolcular içinde değil, üst tarafta da problemlerin baş gösterdiği belirtiliyor. Başkan Mohamad Almunajem’in politikalarından memnun olmayan bazı yönetim kurulu üyeleri, istifalarını sundu.

Galatasaray taraftarı umutlandı

Galatasaray taraftarı umutlandı

Şu ana kadar Suudi kulüple 11 maça çıkan ve bu maçlarda 6 galibiyet, 4 mağlubiyet alan Fatih Terim'in Galatasaray'a gelmesi için birçok sarı-kırmızılı taraftar, sosyal medya paylaşımında bulundu. Gözler son haftalarda eleştirilerin hedefi olan Okan Buruk'la yola devam edilip edilmeyeceğine çevrilmiş durumda.

Taraftarların habere dair bazı sosyal medya paylaşımları 👇

Taraftarların habere dair bazı sosyal medya paylaşımları 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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