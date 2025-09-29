Evini Pinterest Evleri Gibi Yapacak 11 Küçük Dokunuş
Pinterest evi isteyenler burada mı? Pinterest'ten fırlamış gibi güzel ve göz alıcı bir ev yapmak istiyorsan birkaç tüyo ve fikre ihtiyacın var. Tabii ki tüm öneriler içeriğimizde!
Renkli duvarlar, güzel biblolar, minik dokunuşlar... Biraz da yaratıcılık tabii ki. Hazırsan hadi başlıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Doğal ışık ve perde seçimi
2. Minimal mobilyalar
3. Beyaz ve nötr palet
4. Bitki köşeleri
5. Ayna kullanımı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Kahve köşesi
7. Banyoda ahşap ve hasır esintisi
8. Renkli lavabo
9. Karo parçalar
10. Renkli aksesuarlar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Büyüklü küçüklü tablolar
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın