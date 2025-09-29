onedio
Evini Pinterest Evleri Gibi Yapacak 11 Küçük Dokunuş

etiket Evini Pinterest Evleri Gibi Yapacak 11 Küçük Dokunuş

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
29.09.2025 - 12:34

Pinterest evi isteyenler burada mı? Pinterest'ten fırlamış gibi güzel ve göz alıcı bir ev yapmak istiyorsan birkaç tüyo ve fikre ihtiyacın var. Tabii ki tüm öneriler içeriğimizde! 

Renkli duvarlar, güzel biblolar, minik dokunuşlar... Biraz da yaratıcılık tabii ki. Hazırsan hadi başlıyoruz!

1. Doğal ışık ve perde seçimi

1. Doğal ışık ve perde seçimi

Kalın perdeleri bırakmanın vakti geldi! Artık tül ve açık tonlu perdeler tercih ederek gün ışığını içeri alman gerekiyor. Pinterest evlerinin %80’i ışık oyunuyla büyülüyor. Işığın içeriye girmesi ortamı daha sıcak bir hale getiriyor. Bu yüzden krem veya beyaz tonlarında perdeler tercih edebilirsin.

2. Minimal mobilyalar

2. Minimal mobilyalar

Az ama kaliteli mobilya seçmek bu noktada oldukça önemli çünkü aşık olduğumuz o Pinterest evlerinde gereksiz eşya yok, her şeyin bir amacı var. Hem her şey çok kullanışlı hem de yeterince minimal. Bu yüzden dekorasyonu yaparken ve mobilyaları seçerken minimal olmasına özen gösterebilirsin.

3. Beyaz ve nötr palet

3. Beyaz ve nötr palet

Duvarlarda beyaz, krem ve bej gibi nötr tonlar kullanarak o huzurlu ve ferah görünümü yakalayabilirsin. Çünkü bu tonlar ortamın genişliği ve ferahlığı anında artırır. Salon veya yatak odana abu paletteki tonları kullanabilirsin.

4. Bitki köşeleri

4. Bitki köşeleri

O evlerde içimizi açan, bizi büyüleyen bir şey varsa kesinlikle kocaman bitkiler! Yatak odası veya salonda bitkiler için bir köşe oluşturarak hafif Bali havası katabilirsin. Hem ortam için mükemmel bir dekorasyon hem de gerçekten çok iyi duruyor!

5. Ayna kullanımı

5. Ayna kullanımı

Pinterest evlerinin vazgeçilmez ögelerinden biri de muhakkak ki aynalar... Salona veya yatak odasına bir ayna koyarak hem ortamı daha da ferahlatabilirsin hem de her an fotoğraf çekilebileceğin eşsiz bir köşe yaratabilirsin.

6. Kahve köşesi

6. Kahve köşesi

Kabul edelim Pinterest evlerinin en güzel şeylerinden biri kahve köşeleri. Hem de bunu yapmak oldukça kolay. İhtiyacınız olan şey bol bol seramik kupa, kahve makinesi ve biraz renk! Çok keyifli olacağına eminiz.

7. Banyoda ahşap ve hasır esintisi

7. Banyoda ahşap ve hasır esintisi

Banyoyu da Pinterest banyosuna çevirmek gerekiyor tabii... Bunun için de ihtiyacın olan şeyler oldukça basit. Ahşap ve hasır parçalar ile hem çok bohem hem de keyifli bir banyo oluşturabilirsin.

8. Renkli lavabo

8. Renkli lavabo

Son dönemin en popüler parçalarından biri de renkli lavabolar. Kendi lavabona seramik alıp sen de renkli lavabonu oluşturabilirsin. Veya banyoya uygun boyalar ile lavabonu boyayabilirsin. Gerçekten de ortamı değiştirecek bir dokunuş olabilir.

9. Karo parçalar

9. Karo parçalar

Karolardan oluşan bir masa veya sehpa kullanabilirsin. Renkli yapısı ile eve farklı bir dokunuş katarken evini de hızlıca Pinterest tarzına dönüştürebilirsin. Kabul edelim, evin enerjisini ve tarzını hemen değiştiriyor.

10. Renkli aksesuarlar

10. Renkli aksesuarlar

Pinterest evi demek bol renk demektir! Renkli abajurlar, mobilyalar veya aksesuarlar tercih ederek o renkli ve cıvıl cıvıl görünümü yakalayabilirsin. Hem çok tarz hem de gerçekten göz alıcı!

11. Büyüklü küçüklü tablolar

11. Büyüklü küçüklü tablolar

Son dönemin en popüler şeylerinden biri de tablolar. İster çerçevelet ister dümdüz as. Ama büyük küçük renkli tablolar ile bir kompozisyon yarattığında ortaya gerçekten de harika bir görünüm çıkacak eminiz!

Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
