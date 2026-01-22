Evini Hangi Akıma Göre Dizayn Etmelisin?
Zamanının çoğunu evde geçiriyorsan, evin ruhu ve bıraktığı izlenim çok önemli! Tarzın, alışkanlıkların ve hayata bakışın ev dekorasyonunda sandığından çok daha belirleyici olabilir. O halde teste başla ve evini nasıl dizayn etmek gerektiğini söyleyelim! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Evdeyken seni en çok hangisi rahatsız eder?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yeni bir eve gittiğinde ilk olarak hangisine dikkat edersin?
3. Peki, hangi oturma odası dekorasyonu senin zevkine uygun?
4. Birkaç gününü evine ayıracak olsan ne yaparsın?
5. Peki yatak odanın duvarları için hangi rengi tercih edersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Ev dekorasyonunda “Asla” dediğin şey hangisi?
7. Şimdi de balkonunu nasıl dekore etmek istediğini seç bakalım. 👇
8. Ev temizliğinde vazgeçilmezin hangisi?
9. Evine ufak bir fark katacak olsan hangisini yaparsın?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Minimalist dizayn!
İskandinav tarzı!
Ekletik dizayn!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın