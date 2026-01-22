onedio
article/comments
article/share
Evini Hangi Akıma Göre Dizayn Etmelisin?

Evini Hangi Akıma Göre Dizayn Etmelisin?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
22.01.2026 - 15:01

Zamanının çoğunu evde geçiriyorsan, evin ruhu ve bıraktığı izlenim çok önemli! Tarzın, alışkanlıkların ve hayata bakışın ev dekorasyonunda sandığından çok daha belirleyici olabilir. O halde teste başla ve evini nasıl dizayn etmek gerektiğini söyleyelim! 👇

1. Evdeyken seni en çok hangisi rahatsız eder?

2. Yeni bir eve gittiğinde ilk olarak hangisine dikkat edersin?

3. Peki, hangi oturma odası dekorasyonu senin zevkine uygun?

4. Birkaç gününü evine ayıracak olsan ne yaparsın?

5. Peki yatak odanın duvarları için hangi rengi tercih edersin?

6. Ev dekorasyonunda “Asla” dediğin şey hangisi?

7. Şimdi de balkonunu nasıl dekore etmek istediğini seç bakalım. 👇

8. Ev temizliğinde vazgeçilmezin hangisi?

8. Ev temizliğinde vazgeçilmezin hangisi?

9. Evine ufak bir fark katacak olsan hangisini yaparsın?

Minimalist dizayn!

Minimalist dizayn!

Sen gereksiz olan her şeyi hayatından ve evinden çıkarmayı savunan birisin. Bu yüzden de evin, az sayıda işe yarar eşyayla dekore edilmeli. Çünkü minimalist dizaynda işlevsellik, sadelik ve düzen ön planda; zaten sen de bunu arıyorsun! Dağınıklık ve fazla eşya seni zihinsel olarak da yoruyor. Eşyaların bir amacı olmasını istiyorsun. Fazlalıklar seni boğuyor, sade alanlarda rahatlıyorsun. Evin senin için karmaşadan uzak, düzenli bir sığınak olmalı.

İskandinav tarzı!

İskandinav tarzı!

İskandinav dekorasyonu; açık renkler, doğal dokular ve sakin bir atmosferi yansıtır. Amaç, evi hem sade hem de sıcak hissettirmektir. Bu stil sana tam uyuyor çünkü evinde rahatlamak istiyorsun. Evinde sıcak, sade ve huzurlu bir ortam yaratmak istiyorsun. Sert çizgilerden, soğuk ortamlardan hoşlanmıyorsun. Yumuşak ışıklar, ahşap detaylar ve minik aksesuarlar senin için yeterli. Ev senin için dış dünyanın gürültüsünden kaçtığın bir alan. Hem konforu hem de sadeliği bir arada yaşamak istiyorsun.

Ekletik dizayn!

Ekletik dizayn!

Ekletik dizaynda, farklı dönemlerin tarzları bir araya getirilir ve tek bir kurala bağlı kalınmaz, kişisel zevk öne çıkarılır. Bu stil senin için çok uygun çünkü senin de kalıplara sığmayan bir yanın var! Herkesin evine benzeyen alanlar seni sıkıyor. Evinde seni anlatan detaylar olsun istiyorsun. Bir köşe modern, bir köşe nostaljik olabilir senin için sorun değil. Evinin dekorasyonu senin karakterinin bir yansıması olmalı!

İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio'da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
