Evini Hangi Akıma Göre Dizayn Etmelisin?

Ekletik dizaynda, farklı dönemlerin tarzları bir araya getirilir ve tek bir kurala bağlı kalınmaz, kişisel zevk öne çıkarılır. Bu stil senin için çok uygun çünkü senin de kalıplara sığmayan bir yanın var! Herkesin evine benzeyen alanlar seni sıkıyor. Evinde seni anlatan detaylar olsun istiyorsun. Bir köşe modern, bir köşe nostaljik olabilir senin için sorun değil. Evinin dekorasyonu senin karakterinin bir yansıması olmalı!