Evet/Hayır Testine Göre Vazgeçmeli misin?
Evet/Hayır Testine Göre Vazgeçmeli misin?
Hayat bazen bizi zor kararlarla karşı karşıya bırakır. Bir şeye ya da birine çok emek vermiş olsak da, bazen bırakmak en doğru seçenek olabilir. Peki, şu an aklındaki o şeyden ya da kişiden vazgeçmeli misin?
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1. Bu durum ya da kişi seni sürekli yıpratıyor mu?
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2. Her şeyin düzeleceğine dair içten bir inancın var mı?
3. Bu şey ya da kişi seni olduğun kişiden uzaklaştırıyor mu?
4. Geçmişe dönüp baktığında bu durumla ilgili daha çok olumsuz anıların mı var?
5. Kendini sürekli mutluymuş gibi yaparken buluyor musun?
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6. Daha önce denemediğin yolları denemek seni korkutuyor mu?
7. Bir başkası bu durumda olsaydı, ona vazgeçmesini tavsiye eder miydin?
8. Sadece alışkanlık olduğu için devam ettirdiğin bir şey olabilir mi?
9. Bu şey ya da kişi sana sık sık sınırlarını zorlatıyor mu?
10. Bu durumu düşündüğünde sana bir çıkış yolu varmış gibi geliyor mu?
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Vazgeçmenin zamanı gelmiş!
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