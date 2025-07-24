Evet/Hayır Testine Göre Onsuz Yapabilir misin?
Hayatın bazı şeyleri vazgeçilmezmiş gibi hissettirdiği zamanlar olur. Peki bu gerçekten doğru mu, yoksa sadece alışkanlıklarımız mı bizi yönlendiriyor? Bu testte sana basit “Evet” ya da “Hayır” soruları soracağız ve sonunda gerçekten onsuz yapıp yapamayacağını öğreneceksin. Hazır mısın, dürüst ol ve düşünmeden cevap ver!
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1. Onsuz bir gün geçirdiğinde kendini eksik hissediyor musun?
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2. Gün içinde onsuz ne yaptığını sık sık düşünür müsün?
3. Onsuzken keyif aldığın aktiviteler anlamını yitiriyor mu?
4. Onsuz olduğunda zaman geçmek bilmiyor mu?
5. Onsuzken uykun kaçıyor ya da huzursuz hissediyor musun?
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6. Onsuzken kendini yalnız ya da savunmasız hissediyor musun?
7. Onsuzken kendine güvenin azalıyor mu?
8. Onsuz bir gelecek düşünmek seni ürkütüyor mu?
9. Onsuzken daha öz güvenli mi hissediyorsun?
10. Son olarak onunlayken kendin gibi oluyor musun?
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Sen onsuz yapamazsın!
Sen onsuz da yaparsın!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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