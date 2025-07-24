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Evet/Hayır Testine Göre Onsuz Yapabilir misin?

Evet/Hayır Testine Göre Onsuz Yapabilir misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
24.07.2025 - 09:56

Hayatın bazı şeyleri vazgeçilmezmiş gibi hissettirdiği zamanlar olur. Peki bu gerçekten doğru mu, yoksa sadece alışkanlıklarımız mı bizi yönlendiriyor? Bu testte sana basit “Evet” ya da “Hayır” soruları soracağız ve sonunda gerçekten onsuz yapıp yapamayacağını öğreneceksin. Hazır mısın, dürüst ol ve düşünmeden cevap ver!

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1. Onsuz bir gün geçirdiğinde kendini eksik hissediyor musun?

2. Gün içinde onsuz ne yaptığını sık sık düşünür müsün?

3. Onsuzken keyif aldığın aktiviteler anlamını yitiriyor mu?

4. Onsuz olduğunda zaman geçmek bilmiyor mu?

5. Onsuzken uykun kaçıyor ya da huzursuz hissediyor musun?

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6. Onsuzken kendini yalnız ya da savunmasız hissediyor musun?

7. Onsuzken kendine güvenin azalıyor mu?

8. Onsuz bir gelecek düşünmek seni ürkütüyor mu?

9. Onsuzken daha öz güvenli mi hissediyorsun?

10. Son olarak onunlayken kendin gibi oluyor musun?

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Sen onsuz yapamazsın!

Hayatının her köşesine nüfuz etmiş o öyle bir şey ki, onsuz bir hayatı düşünmek bile seni derinden sarsıyor. Onunla geçirdiğin her an, hayatına anlam katarken, onun yokluğunda ise sanki bir boşluk oluşuyor. Bu boşluğu başka hiçbir şey dolduramıyor. Sabahları uyandığında ilk aklına gelen o oluyor. Onsuz bir sabaha gözlerini açmak, sanki bir dağın altında ezilmek gibi geliyor. Gün boyu, onunla geçireceğin anları düşünerek kendini avutuyorsun. Ancak bu, içinde oluşan boşluğu doldurmaya yetmiyor. Onun her gülüşü, kalbinde yeni umutlar yeşertiyor. Her ne kadar hayat sana zor gelse de, onun gülüşüyle tüm sıkıntılarını unutuyorsun. Ancak şimdi, onsuz geçen her an kalbinin nasıl atacağını merak ediyorsun.

Sen onsuz da yaparsın!

Hayatın zorlukları karşısında belki de en önemli hatırlatmayı yapmak üzereyim: Sen, onsuz da yapabilirsin! Unutma ki, senin gücün, bir başkasının varlığına ya da yokluğuna bağlı değil. Kendi ayakların üzerinde durmayı, kendi yolunu çizmeyi çoktan öğrendin. Belki bir süreliğine bu gerçeği unuttun, belki de hayatın karmaşası içinde kayboldun. Ama şimdi, kendini hatırlamanın, kendi gücünü yeniden keşfetmenin tam zamanı. Kalbin kırılmış olabilir, belki de hayatın acımasız darbeleri karşısında diz çökmüşsün. Ama unutma, sen her zaman, her durumda toparlanmayı başardın. Her düştüğünde daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmayı bildin. Bu sefer de öyle olacak. Bu da geçecek, tıpkı hayatındaki diğer zorluklar gibi. Ve sen, bu sürecin sonunda, daha da güçlü bir şekilde yoluna devam edeceksin. Çünkü sen, hayatın zorluklarına karşı koyabilecek, kendi ayakları üzerinde durabilecek güce sahipsin. Kendine inan, kendi gücünü fark et ve unutma; sen, onsuz da yapabilirsin!

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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