Evet/Hayır Testine Göre Onsuz Yapabilir misin?

Hayatının her köşesine nüfuz etmiş o öyle bir şey ki, onsuz bir hayatı düşünmek bile seni derinden sarsıyor. Onunla geçirdiğin her an, hayatına anlam katarken, onun yokluğunda ise sanki bir boşluk oluşuyor. Bu boşluğu başka hiçbir şey dolduramıyor. Sabahları uyandığında ilk aklına gelen o oluyor. Onsuz bir sabaha gözlerini açmak, sanki bir dağın altında ezilmek gibi geliyor. Gün boyu, onunla geçireceğin anları düşünerek kendini avutuyorsun. Ancak bu, içinde oluşan boşluğu doldurmaya yetmiyor. Onun her gülüşü, kalbinde yeni umutlar yeşertiyor. Her ne kadar hayat sana zor gelse de, onun gülüşüyle tüm sıkıntılarını unutuyorsun. Ancak şimdi, onsuz geçen her an kalbinin nasıl atacağını merak ediyorsun.