Evet/Hayır Testine Göre Aşk Seni Değiştirdi mi?

Aşk, hayatının her köşesine nüfuz etmiş gibi görünüyor ve seni derinden etkiliyor. Eskiden göz ardı ettiğin küçük detaylar artık kalbinde büyük bir yer kaplıyor ve her kararını alırken, sadece kendini değil, hayatına anlam katan o özel kişiyi de düşünüyorsun. Belki daha önce hiç olmadığın kadar yumuşak, anlayışlı ve duyarlı biri oldun. Bu değişim, seni biraz tedirgin ediyor olabilir; ancak unutma ki, aşkın insana kattığı en güzel yönlerden biri tam da bu değişimdir. Bu yüzden, kendini tamamen kaybetmeden, bu değişimi dengeli bir şekilde yaşamaya özen göster. Aşkın seni daha iyi bir insan yapmasına izin ver, ancak bunu yaparken de kendini ve kendi değerlerini unutma. Bu denge, hem senin hem de ilişkinin sağlıklı ve mutlu bir şekilde devam etmesi için oldukça önemli.