Evet/Hayır Testine Göre Aşk Seni Değiştirdi mi?
Aşk… Kimi zaman kalbimizi hızla attıran bir heyecan, kimi zaman da içimize işleyen bir sessizliktir. Ama aşkın en güçlü etkisi belki de bizi fark etmeden değiştirmesidir. Peki sen, aşkla tanıştıktan sonra hala eskisi gibi misin? Yoksa davranışların, bakış açın ya da duyguların değişti mi?
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1. Artık kararlarını alırken onun ne düşüneceğini göz önünde bulunduruyor musun?
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2. Aşık olduktan sonra eskisi kadar arkadaşlarınla vakit geçirmediğini fark ettin mi?
3. Daha önce önemsemediğin küçük şeyler şimdi seni duygulandırıyor mu?
4. Onunla tanıştıktan sonra bazı alışkanlıklarını bıraktın mı?
5. Kendi sınırlarını daha fazla sorgulamaya başladın mı?
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6. Geçmişte savunduğun fikirlerden bazılarını onun için esnettin mi?
7. Önceden seni rahatsız etmeyen şeyler artık seni kıskandırıyor mu?
8. Kendini daha anlayışlı veya sabırlı biri olarak görüyor musun?
9. Günlük planlarını yaparken onun programını da hesaba katıyor musun?
10. Son olarak çevrendeki insanlar yavaş yavaş onun çevresindeki insanlar oldu mu?
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Aşk seni gerçekten değiştirmiş!
Aşk seni pek değiştirmemiş!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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