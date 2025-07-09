Bazı diziler yıllar boyunca bizi ekran başına kilitler, karakterlerine bağlar ve hikâyelerine kapılmamıza neden olur. Ancak büyük beklentilerle izlediğimiz bu yapımlar, final bölümüyle herkesi ters köşe yapabilir… ve ne yazık ki bazen bu ters köşe pek de olumlu olmaz!

Finali En Çok Hayal Kırıklığı Yaratan Yabancı Dizi Hangisi?

Haydiiii!