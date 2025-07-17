İd mi, Ego mu, Süperego mu? Seni Aslında Kim Yönetiyor?

Gün içinde verdiğin kararlar, hissettiklerin ve tepkilerin... Bunların hepsi seni yöneten içsel bir gücün yansıması olabilir. Peki bu güç hangisi? Freud’un psikanalitik kuramına göre kişiliğimiz üç temel yapıdan oluşur: İd, Ego ve Süperego.

Bu testte bilinçaltının derinliklerine iniyor ve seni gerçekte hangisinin yönettiğini bulmaya çalışıyoruz.

Haydiii!