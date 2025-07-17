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İd mi, Ego mu, Süperego mu? Seni Aslında Kim Yönetiyor?

İd mi, Ego mu, Süperego mu? Seni Aslında Kim Yönetiyor?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
17.07.2025 - 15:02

Gün içinde verdiğin kararlar, hissettiklerin ve tepkilerin... Bunların hepsi seni yöneten içsel bir gücün yansıması olabilir. Peki bu güç hangisi? Freud’un psikanalitik kuramına göre kişiliğimiz üç temel yapıdan oluşur: İdEgo ve Süperego.

Bu testte bilinçaltının derinliklerine iniyor ve seni gerçekte hangisinin yönettiğini bulmaya çalışıyoruz.

Haydiii!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Bir arkadaşın seni sinirlendirdi. Ne yaparsın?

4. Tatildeyken ne yapmayı tercih edersin?

4. Tatildeyken ne yapmayı tercih edersin?

5. Patronun haksız yere seni azarladı. Tepkin ne olur?

5. Patronun haksız yere seni azarladı. Tepkin ne olur?
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6. En çok hangi cümle seni yansıtır?

6. En çok hangi cümle seni yansıtır?

7. Gece saat 2’de çok canın tatlı çekti. Ne yaparsın?

7. Gece saat 2’de çok canın tatlı çekti. Ne yaparsın?

8. Yakın bir arkadaşın sınavda kopya çekti. Ne düşünürsün?

8. Yakın bir arkadaşın sınavda kopya çekti. Ne düşünürsün?

9. Aşık oldun ama kişi başkasına ait. Ne yaparsın?

9. Aşık oldun ama kişi başkasına ait. Ne yaparsın?

10. Kurallar hakkında ne düşünüyorsun?

10. Kurallar hakkında ne düşünüyorsun?
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id

Senin hayatında isteklerin, hazların ve anlık arzuların ön planda. Hayatı doludizgin yaşamak, o an ne hissediyorsan ona göre hareket etmek senin doğanda var. Dürtülerin seni yönlendiriyor ve çoğu zaman 'önce his, sonra düşünce' şeklinde hareket ediyorsun. Bu yönün seni enerjik, heyecanlı ve eğlenceli bir karakter haline getiriyor. İnsanlar seninle birlikteyken sıkılmaz çünkü sen hayatı doya doya yaşamayı biliyorsun. Ancak bu özgür ruhlu yapının bir bedeli de olabilir. Planlara sadık kalmak, sorumluluk almak ya da başkalarının sınırlarına dikkat etmek senin için zaman zaman zorlayıcı olabilir. Sosyal kurallar veya beklentiler senin için çoğu zaman ikincil planda kalır. Bu da bazen çevrendekilerle çatışmana, hatta istenmeyen durumlarla karşılaşmana neden olabilir. Yine de bu dürtüsel yanın seni hayatın akışına kapılmaya cesaret eden, risk alabilen biri yapıyor. Doğal, içten ve filtresiz bir şekilde yaşadığın için, samimiyetinle takdir topluyorsun. Sınırları bilerek yaşadığında ise bu özelliklerin seni hayattan en çok zevk alan, tutkularının peşinden gitmeyi bilen güçlü bir birey yapar.

Ego

Sen, mantık ve duygular arasında güçlü bir köprü kurmayı başaran nadir insanlardansın. Ne tamamen içgüdülerinin peşinden sürükleniyorsun ne de hayatı katı kurallarla sınırlıyorsun. Karar alırken hem ne hissettiğini hem de ne yapman gerektiğini sorgular, iki tarafı da göz önünde bulundurarak hareket edersin. Bu da seni oldukça gerçekçi, dengeli ve olgun bir birey haline getiriyor. Günlük yaşamında karşılaştığın ikilemlerde 'doğru olan ne?' sorusunu sormadan harekete geçmezsin. Bu yönünle hem iç sesine sadık kalabiliyor hem de toplumun beklentilerine saygı gösterebiliyorsun. Gerektiğinde kendini frenleyebiliyor, ama bu asla duygularını bastırdığın anlamına gelmiyor. Aksine, duygularını tanıyıp onları yönetebilen bir yapın var. Bu da seni hem kendine hem çevrendekilere karşı daha adil kılıyor. Sosyal ilişkilerde uzlaşmacı ve anlayışlısın. Kimseyi kırmadan, ama kendini de ezdirmeden iletişim kurabiliyorsun. Ne tamamen başkalarını memnun etmeye çalışırsın, ne de sadece kendini düşünürsün. Bu sağduyulu yaklaşımın sayesinde insanlar sana güveniyor ve fikirlerine değer veriyor.

Süperego

Senin için hayatta en önemli şey; doğruluk, sorumluluk ve etik değerler. Kararlarını verirken yalnızca kendi çıkarlarını değil, ne doğru olurdu, ne yaparsam kimseye zarar vermem gibi soruları mutlaka göz önünde bulunduruyorsun. İç sesin oldukça güçlü ve seni çoğu zaman toplumun beklentilerine, ahlaki kurallara uygun davranmaya yönlendiriyor. Bu yönünle sen, adeta bir vicdan pusulası gibisin. Kurallara ve düzene olan bağlılığın, seni disiplinli, güvenilir ve ilkeli bir birey yapıyor. Sorumluluk almaktan kaçmaz, yaptığın işlerde titizlikle hareket edersin. Başkalarının haklarına saygı gösterir, empati kurarak davranırsın. Bu da seni çevrende örnek alınan, fikirlerine başvurulan, güven duyulan biri haline getiriyor. Ancak bu yüksek standartlar zaman zaman kendini fazlaca baskılamana neden olabilir. Eğlenmek, rahatlamak ya da anın tadını çıkarmak senin için ikinci planda kalabilir. “Acaba yanlış mı yaparım?” ya da “Bu uygun olur mu?” gibi düşüncelerle kendini frenleyebilirsin. Bu da bazen seni yorgun ya da yalnız hissettirebilir. Yine de, dünyaya kattığın şeyin değeri büyük: adalet, dürüstlük ve sorumluluk. İnsanlar sana güvenebileceklerini bilir çünkü sen sadece kendin için değil, başkaları için de doğru olanı yapmaya çalışırsın. Senin gibi insanlar sayesinde toplumda denge ve saygı ayakta kalır.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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