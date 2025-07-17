İd mi, Ego mu, Süperego mu? Seni Aslında Kim Yönetiyor?
Gün içinde verdiğin kararlar, hissettiklerin ve tepkilerin... Bunların hepsi seni yöneten içsel bir gücün yansıması olabilir. Peki bu güç hangisi? Freud’un psikanalitik kuramına göre kişiliğimiz üç temel yapıdan oluşur: İd, Ego ve Süperego.
Bu testte bilinçaltının derinliklerine iniyor ve seni gerçekte hangisinin yönettiğini bulmaya çalışıyoruz.
Haydiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir arkadaşın seni sinirlendirdi. Ne yaparsın?
4. Tatildeyken ne yapmayı tercih edersin?
5. Patronun haksız yere seni azarladı. Tepkin ne olur?
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6. En çok hangi cümle seni yansıtır?
7. Gece saat 2’de çok canın tatlı çekti. Ne yaparsın?
8. Yakın bir arkadaşın sınavda kopya çekti. Ne düşünürsün?
9. Aşık oldun ama kişi başkasına ait. Ne yaparsın?
10. Kurallar hakkında ne düşünüyorsun?
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id
Ego
Süperego
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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