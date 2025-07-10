Kardeşleri Oyluyoruz! Hande Erçel mi Gamze Erçel mi Daha Güzel?
Ekranların sevilen yüzü Hande Erçel ile kardeşi Gamze Erçel arasında güzellik yarışması başlıyor! İkisi de kendine has tarzları ve karizmasıyla dikkat çekiyor. Peki sen hangisini daha güzel buluyorsun?
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1. Kimin fiziği daha iyi?
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2. Kimin gülüşü daha güzel?
3. Kimin yüz hatları daha güzel?
4. Kimin stili daha iyi?
5. Hangisinin makyajsız hali daha güzel?
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6. Sizce hangisi daha samimi?
7. Son olarak kim daha güzel?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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