Evren Seni Neye Karşı Uyardı Ama Sen Dinlemedin?

Hayat bazen fısıldar... Bazen rüyalarında, bazen hissettiklerinde, bazen de karşına çıkan “tesadüflerle.” Evren sana bir şeyler anlatmaya çalıştı. Uyardı. Belki küçük işaretlerle, belki de büyük çarpışmalarla… Ama sen ya göz yumdun ya da o sesi duymazdan geldin.

Peki, Evren seni neyden korumaya çalıştı? Hangi yoldan çekmek, hangi kişiden uzaklaştırmak, hangi kararı tekrar düşündürmek istedi?