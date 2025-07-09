Evren Seni Neye Karşı Uyardı Ama Sen Dinlemedin?
Hayat bazen fısıldar... Bazen rüyalarında, bazen hissettiklerinde, bazen de karşına çıkan “tesadüflerle.” Evren sana bir şeyler anlatmaya çalıştı. Uyardı. Belki küçük işaretlerle, belki de büyük çarpışmalarla… Ama sen ya göz yumdun ya da o sesi duymazdan geldin.
Peki, Evren seni neyden korumaya çalıştı? Hangi yoldan çekmek, hangi kişiden uzaklaştırmak, hangi kararı tekrar düşündürmek istedi?
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Hayatın sana bir ders vermek istese, bu hangi konuda olurdu?
4. Sana en çok zarar veren alışkanlık ne?
5. Arkadaşların sana en çok ne konuda uyarır?
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6. Bir karar verirken en çok hangisi etkili olur?
7. Hatalardan ders çıkarma oranını nasıl tanımlarsın?
8. Son olarak insanlara çok kez şans verir misin?
Yanlış insanlara güvenme, evren defalarca söyledi!
Erteleme, fırsat kapıları sonsuza kadar açık değil!
Aynı döngüde kalma, o hikaye zaten bitti!
Kendi potansiyelini görmezden gelme!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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