Evet/Hayır Testine Göre Kalbin Hala Ona mı Ait?

Zaman geçti, aylar yılları kovaladı. Sen değiştin, çevrendeki her şey değişti. Yeni yüzler gördün, yeni hikayelere tanıklık ettin. Ama ne garip… İçinde bir yer var ki, dokunulmamış, eskisi gibi duruyor. Orası onunla dolu. Gülüşü, sesi, bir anda aklına düşen anıları… Her şey hala orada, sanki dün yaşanmış gibi taze. Ne kadar unuttum desen de, ne kadar bittiğine kendini inandırmak istesen de, kalbin başka türlü konuşuyor. Geceleri uyumadan önce gözlerinin önüne gelen bir an, sokakta yürürken ona benzeyen birini görmen, bir şarkının sana onu hatırlatması… Bunların hepsi, içinde onun izlerini taşıdığının kanıtı. Birileri geldi, seni güldürdü belki. Yeni umutlar doğdu yüreğinde. Ama hiçbir şey onun bıraktığı boşluğu dolduramadı. Çünkü bazı insanlar giderken sadece gitmez; kalır, en derinde, en unutmak istediğin yerde… Kalbinin tam merkezinde, hiç kimsenin ulaşamayacağı bir noktada. Oraya kimse dokunamaz, kimse onun gibi sevemez seni.