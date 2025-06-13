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Evet/Hayır Testine Göre Kalbin Hala Ona mı Ait?

Evet/Hayır Testine Göre Kalbin Hala Ona mı Ait?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
13.06.2025 - 15:03

Bazen her şey bitmiş gibi görünür… Ama kalbin fısıldar: “Ya hala onu seviyorsam?” Geçmişin izleri, bir şarkı, bir sokak ya da ansızın gelen bir hatıra… Tüm bunlar sana onu yeniden düşündürüyor mu? Bu test, kalbinin ipuçlarını senin için bir araya getiriyor. Sorulara sadece “evet” ya da “hayır” diyerek duygularının nerede durduğunu keşfetmeye hazır mısın? Belki de hala içinde bir yerlerde o var…

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1. Hala onunla ilgili güzel anılar düşündüğünde kalbin hızlı atıyor mu?

2. Yeni biriyle tanıştığında aklına geliyor mu?

3. Onunla geçirdiğiniz zamanları özlüyor musun?

4. Onun sosyal medya paylaşımlarını takip ediyor musun?

5. Eski fotoğraflarınıza baktığında duygulanıyor musun?

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6. Başka biriyle mutlu olduğunda bile içten içe kıskanıyor musun?

7. Onunla tekrar bir şansın olabileceğini düşünüyor musun?

8. Başka biriyle konuşurken aklın bir anda ona mı kayıyor?

9. Onun sevdiği şeylere karşı hala özel bir ilgin var mı?

10. Son olarak onunla ilgili hayaller kurduğun oluyor mu?

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Kalbin hala ona ait!

Zaman geçti, aylar yılları kovaladı. Sen değiştin, çevrendeki her şey değişti. Yeni yüzler gördün, yeni hikayelere tanıklık ettin. Ama ne garip… İçinde bir yer var ki, dokunulmamış, eskisi gibi duruyor. Orası onunla dolu. Gülüşü, sesi, bir anda aklına düşen anıları… Her şey hala orada, sanki dün yaşanmış gibi taze. Ne kadar unuttum desen de, ne kadar bittiğine kendini inandırmak istesen de, kalbin başka türlü konuşuyor. Geceleri uyumadan önce gözlerinin önüne gelen bir an, sokakta yürürken ona benzeyen birini görmen, bir şarkının sana onu hatırlatması… Bunların hepsi, içinde onun izlerini taşıdığının kanıtı. Birileri geldi, seni güldürdü belki. Yeni umutlar doğdu yüreğinde. Ama hiçbir şey onun bıraktığı boşluğu dolduramadı. Çünkü bazı insanlar giderken sadece gitmez; kalır, en derinde, en unutmak istediğin yerde… Kalbinin tam merkezinde, hiç kimsenin ulaşamayacağı bir noktada. Oraya kimse dokunamaz, kimse onun gibi sevemez seni.

Senin kalbin artık ona ait değil!

Bir zamanlar onu düşündüğünde kalbin hızla çarpardı. Adını duysan, sesini duyar gibi olur, içini garip bir heyecan kaplardı. Her şey onunla ilgiliydi. Gözlerin onu arardı, aklın sürekli onunla doluydu. O, senin dünyandı. Ama zaman geçti… Sessizce, derinden, kırık dökük bir süreçti bu. Çok acı çektin, çok düşündün. Geceleri uyuyamadığın zamanlar oldu, sabahları yüzünü yastığa gömdüğün günler… Onun seni anlamadığı, kıymetini bilmediği o anlar… İçini kemiren sorular, cevapsız kalan bakışlar… Sonra bir sabah uyandın. İçinde onu aramadığını fark ettin. Onu hatırladığında acı yerine sadece sessizlik hissettin. Artık adını duyduğunda kalbin yerinden fırlamıyordu. Onun gülüşü aklına geldiğinde, sadece bir hatıra gibi geçip gidiyordu.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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