Evet/Hayır Testine Göre Hayatın Dramatik mi?
Evet/Hayır Testine Göre Hayatın Dramatik mi?
Hayatımızda yaşadığımız olumlu veya olumsuz her şey bizi ya daha neşeli ya da daha dramatik biri haline dönüştürebilir. Mutlu olmanın formulü her ne kadar olumlu şeylerin peşinden gitmek olsa da hayat bazen buna izin vermeyebiliyor. Bir çıkmaza girdiğimiz ve her şeyden bunaldığımız o anlarda belki de biz kurtaracak olan şey yeni bir iş yeni bir aşk...
Evet/Hayır Testine Göre Hayatın Dramatik mi?
Haydiiii!
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1. Yaşadığın olaylar seni sık sık duygusal olarak sarsar mı?
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2. Bir olay karşısında aşırı tepki verme eğiliminde misin?
3. Geçmişteki hataların seni sürekli rahatsız eder mi?
4. Küçük aksilikler seni büyük bir kriz gibi hissettirebilir mi?
5. Büyük bir değişiklik olduğunda tüm hayatının değişeceğini düşündüğün olur mu?
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6. Karşılaştığın her zorluk, seni daha güçlü yapmak yerine seni tükenmiş hissettirir mi?
7. Sorunlarını herkesle paylaşır mısın?
8. Küçük bir yanlış anlaşılma, seni uzun süre rahatsız edebilir mi?
9. Planların bozulduğunda, dünyan başına yıkılıyormuş gibi hisseder misin?
10. Son olarak zor zamanlarda, “neden ben?” sorusunu sıkça sorar mısın?
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Senin hayatın fazlasıyla dramatik!
Senin hayatın dramatik değil!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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