İstanbul'da 533 Suç Kaydı, 115 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 70 Yaşındaki Firari 9 Yıl Sonra Yakalandı
İstanbul'da 533 Suç Kaydı, 115 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 70 Yaşındaki Firari 9 Yıl Sonra Yakalandı
İstanbul’da operasyon düzenleyen polis daha önceden 533 suç kaydı bulunan emekli muhasebeci Abdurrahim L.(70)'yi gözaltına aldı. 174 farklı suçtan da aranması olduğu öğrenilen şüphelinin hakkında toplam 115 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 9 yıldır firari olarak arandığı ortaya çıktı. Şüpheli cezaevine teslim edildi.
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 2016 yılından bu yana aranan Abdurrahim L.’nin Esenyurt'ta saklandığını belirlendi.
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Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Makedonya doğumlu Abdurrahim L.’nin polis arşivlerinde daha önceden 533 tane suç kaydı olduğu belirlendi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Ülkede bunun gibi bir çok firari vardır buna eminim hepside aramızda dolaşıyor Allah kötülerden karşılaştırmasın ..
Terlik atan 70lik teyze 4 yıl ceza alır, 533 suç kaydı 115 yıl. Suç ve cezanın eşit olmadığı bir adalet sistemi
biraz daha bekleseydiniz adam kendiliğinden ölecek