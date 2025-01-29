Evdeki Favori Köşen Neresi?
Evdeki Favori Köşen Neresi?
Evde hepimizin bir favori köşesi oluyor. Bu favori köşe, bazen kendi düzenlediğimiz bir köşe olabiliyor, bazen de evdeki en rahat köşe oluyor. Peki senin evdeki favori köşen neresi öğrenmek için haydi teste!
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1. Dinlenme zamanında daha çok ne yapıyorsun diye sorarak başlayalım...
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2. Tercihin çay mı kahve mi diye de soralım...
3. Evini dekore ederken daha çok nasıl bir stil tercih ediyorsun?
4. Sabah uyanır uyanmaz ilk ne yapıyorsun?
5. Hangi hava durumu seni rahatlatıyor?
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6. Evde en çok kullandığın eşya ne, onu da öğrenelim...
7. Enerjini toplamak için ne yapmayı tercih ediyorsun?
8. Ev alışverişini düzenli mi yapıyorsun?
Senin favori köşen koltuğun!
Senin favori köşen çalışma masan!
Senin favori köşen balkonun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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