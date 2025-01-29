Evdeki Favori Köşen Neresi?

Sen rahatlığına çok düşkünsün. O yüzden sana uygun köşe koltuk köşesi. Tüm yorgunluğunu atabileceğin bir köşe olan koltuk köşesi senin fiziksel ve zihinsel rahatlamana yardımcı oluyor. O gün senin için çok yorucu ve sıkıntılı geçtiyse kendini bir anda koltuğuna gömülmüş buluyorsun. Üzerine aldığın bir battaniye ile en sevdiğin dizi ya da filmi açıp keyfine bakmak sana çok iyi geliyor. Kendine ayırdığın bu özel anlar ruhuna da çok iyi geliyor, öyle değil mi?