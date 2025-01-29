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Evdeki Favori Köşen Neresi?

etiket Evdeki Favori Köşen Neresi?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
29.01.2025 - 10:46

Evde hepimizin bir favori köşesi oluyor. Bu favori köşe, bazen kendi düzenlediğimiz bir köşe olabiliyor, bazen de evdeki en rahat köşe oluyor. Peki senin evdeki favori köşen neresi öğrenmek için haydi teste!

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1. Dinlenme zamanında daha çok ne yapıyorsun diye sorarak başlayalım...

2. Tercihin çay mı kahve mi diye de soralım...

3. Evini dekore ederken daha çok nasıl bir stil tercih ediyorsun?

4. Sabah uyanır uyanmaz ilk ne yapıyorsun?

5. Hangi hava durumu seni rahatlatıyor?

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6. Evde en çok kullandığın eşya ne, onu da öğrenelim...

7. Enerjini toplamak için ne yapmayı tercih ediyorsun?

8. Ev alışverişini düzenli mi yapıyorsun?

Senin favori köşen koltuğun!

Sen rahatlığına çok düşkünsün. O yüzden sana uygun köşe koltuk köşesi. Tüm yorgunluğunu atabileceğin bir köşe olan koltuk köşesi senin fiziksel ve zihinsel rahatlamana yardımcı oluyor. O gün senin için çok yorucu ve sıkıntılı geçtiyse kendini bir anda koltuğuna gömülmüş buluyorsun. Üzerine aldığın bir battaniye ile en sevdiğin dizi ya da filmi açıp keyfine bakmak sana çok iyi geliyor. Kendine ayırdığın bu özel anlar ruhuna da çok iyi geliyor, öyle değil mi?

Senin favori köşen çalışma masan!

Çalışma masanın olduğu köşe senin en sevdiğin yer. Çünkü burada üretkenliğini konuşturabiliyorsun. Hedeflerine ulaşmanın yolunun çalışmaktan geçtiğini biliyorsun, o yüzden kendini bu köşede çok iyi hissediyorsun. Bu köşede bilgisayarınla geçirdiğin vakitler senin ruhunu besliyor desek yeridir. Çalışma masanda sen sadece iş yapmıyorsun elbette, yeni şeyler öğreniyor ve tutkularının peşinden gidiyorsun.

Senin favori köşen balkonun!

Sen balkonda kendine geliyorsun desek yanlış olmaz. Her sabah camları açıp balkonda bir süre hava almadan güne başlayamıyorsun. Doğayla iç içe bir hayatı çok sevdiğin doğru. Gün içinde çok bunaldığında da kendini balkonda buluyorsun. Sen balkonda sadece dışarıyı izlemiyorsun, bitkilerinle de burada ilgileniyorsun. Sana balkonun huzur veriyor. O yüzden her an kendini orada buluyorsun!

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