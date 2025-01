Evdeki Favori Köşen Neresi?

Sen balkonda kendine geliyorsun desek yanlış olmaz. Her sabah camları açıp balkonda bir süre hava almadan güne başlayamıyorsun. Doğayla iç içe bir hayatı çok sevdiğin doğru. Gün içinde çok bunaldığında da kendini balkonda buluyorsun. Sen balkonda sadece dışarıyı izlemiyorsun, bitkilerinle de burada ilgileniyorsun. Sana balkonun huzur veriyor. O yüzden her an kendini orada buluyorsun!