Ülkeleri Evlerinin Salon Tasarımlarından Tahmin Edebilecek misin?
Ülkeleri Evlerinin Salon Tasarımlarından Tahmin Edebilecek misin?
Evlerin salonlarından hangi ülkede olduklarını tahmin edebilecek misin? Evlerin dizaynları, tarzları ve yüksek tavanları ile bu evlerin hangi ülkeye ait olduğunu bulma konusunda bakalım kaç doğru yapacaksın? Hazırsan hadi teste!
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1. Öncelikle kolaydan başlayalım, sence burası hangi ülkede bir salon?
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2. Peki güzel sahilleri ile ünlü olan bu ülke hangisi?
3. Yaşam stilinde olduğu gibi salonda da minimalist bir yaklaşım benimseyen bu ülke hangisi olabilir?
4. Bu koltuk tasarımlarından ülkeyi tahmin edebilecek misin?
5. Peki bu renkli dünyadan bu salonun hangi ülkede olduğunu bulabilecek misin?
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6. Bu geleneksel salon hangi ülkede peki?
7. Oldukça turistik bir lokasyona sahip olan bu ülkeyi bulabilecek misin?
8. Peki bu geleneksel ev hangi ülkede?
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