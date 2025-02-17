Evde Konforuna Düşkün İnsanların 11 Ortak Özelliği
Evde Konforuna Düşkün İnsanların 11 Ortak Özelliği
Bazı insanlar için ev, sadece dört duvar ve bir çatıdan ibaret değil; tam anlamıyla bir sığınak, huzurun ve rahatlığın merkezi! Eğer sen de evde konforuna düşkün biriysen, bu özelliklerin çoğu sende de olabilir. İşte evde konforuna önem veren insanların 11 ortak noktası:
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1. Ev Kıyafetleri Başrolde
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2. Bol Bol Yumuşak Battaniye ve Kocaman Yastıklar
3. Ev Terliği Olmadan Asla
4. Işıklandırma Her Şeydir:
5. Kahve veya Çay Köşesi
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6. Evde Müzik veya Dizi-Film Keyfi Olmazsa Olmaz
7. Kendi Kendine Küçük Lüksler Yaratma Sanatı
8. Bitkiler, Bitkiler ve Daha Fazla Bitki!
9. Ev Her Zaman Mis Gibi Temiz Olmalı!
10. Huzur Veren Temizlik Rutinleri
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11. Konforlu Bir Uyku Düzeni
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