Evde Konforuna Düşkün İnsanların 11 Ortak Özelliği

Konforlu bir ev demek, bazen küçük ama etkili detaylar demektir. Kendine özel bir kahvaltı hazırlamak, sevdiğin çay bardağını kullanmak, güzel kokulu mumlar yakmak ya da sıcak bir duş sonrası yumuşacık bir bornoza sarılmak… Bunlar belki çok büyük şeyler değil ama günü daha keyifli ve huzurlu hale getirmenin yollarından sadece birkaçıdır.