Temizlik Yetmez, Parlak da Olsun Diyenler İçin 10 Parlatma Tüyosu
Temizlik Yetmez, Parlak da Olsun Diyenler İçin 10 Parlatma Tüyosu
Parlak yüzeyler, evinize ekstra bir zarafet katar ve yaptığınız temizliğin daha belirgin olmasını sağlarlar. Ev temizliği sadece hijyen sağlamaktan ibaret değildir. İşte, evinizi pırıl pırıl yapmak için kullanabileceğiniz pratik ve doğal yöntemler!
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1. Sirke her eve lazım!
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2. Mikrofiber bezler parlatma işleminde size yardımcı olacak!
3. Sünger ve sıcak su ile plastik yüzeyleri parlatabilirsiniz.
4. Limon tuzu da oldukça etkili...
5. Karbonat metal parlatma işinde harikadır.
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6. Biraz yumuşatıcı ile zeminleri parlatabilirsiniz.
7. Beyaz yüzeylerin kurtarıcısı: Çamaşır suyu!
8. Bulaşık makineniz için de düzenli olarak parlatıcı kullanın!
9. Camlarınız için de gerekeni yapın.
10. Lavabolarınız da kesinlikle pırıl pırıl olmayı hak ediyor!
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