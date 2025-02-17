Cibez (Cibes) Nedir? Rüzgara Bırak Cibez Ege Yemekleri Nelerdir?
Cibez (Cibes) Nedir? Rüzgara Bırak Cibez Ege Yemekleri Nelerdir?
Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı Rüzgara Bırak filmi kısa sürede büyük bir başarı yakaladı. Çeşme'de çekilen film, izleyenlerde 'yazı özleten' bir etki yarattı. Filmde Aslı'nın cibez (cibes) sahnesinden sonra cibezin ne olduğu araştırılmaya başlandı.
Cibez (cibes) nedir? Rüzgara Bırak cibez ne demek? Cibez Ege Yemekleri Nelerdir?
İşte, detaylar...
Cibez (Cibes) Nedir?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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