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Cibez (Cibes) Nedir? Rüzgara Bırak Cibez Ege Yemekleri Nelerdir?

Cibez (Cibes) Nedir? Rüzgara Bırak Cibez Ege Yemekleri Nelerdir?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.02.2025 - 18:27

Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı Rüzgara Bırak filmi kısa sürede büyük bir başarı yakaladı. Çeşme'de çekilen film, izleyenlerde 'yazı özleten' bir etki yarattı. Filmde Aslı'nın cibez (cibes) sahnesinden sonra cibezin ne olduğu araştırılmaya başlandı. 

Cibez (cibes) nedir? Rüzgara Bırak cibez ne demek? Cibez Ege Yemekleri Nelerdir? 

İşte, detaylar...

Cibez (Cibes) Nedir?

Cibez (Cibes) Nedir?

Ege Bölgesi'nde sıklıkla rastlanan cibez (cibes) bitkisi, karnabahar, lahana, karalahana gibi sebzelerin topraktan söküldükten sonra, toprakta kalan köklerinden büyüyen kısmına denir.

Rüzgara Bırak Cibez (Cibes) ve Radika Nedir?

Rüzgara Bırak Cibez (Cibes) ve Radika Nedir?

Rüzgara Bırak filminde Aslı'ya cibez yerine radika servis ediliyor. Aslı karakteri de doğru otu bularak Ege'ye getiriyor. Radika ise karahindiba olarak da bilinen, papatyagiller familyasından olup toprak koşullarından bağımsız hemen hemen her yerde yetişebilen, kısa ömürlü, sarı çiçekli çok yıllık otsu bir bitkidir.

Cibez Ege Yemekleri Nelerdir? Cibez Salatası Tarifi

Cibez Ege Yemekleri Nelerdir? Cibez Salatası Tarifi

Malzemeler:

Haşlamak için:

  • Su

Yapılışı:

Cibezleri bol suda yıkadıktan sonra 15-20 dk arası haşlayalım. Haşladıktan sonra güzelce süzüp, arzuya göre yağ, tuz ve limon ekleyerek servis edebilirsiniz.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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