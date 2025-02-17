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Bugün İndirimde Neler Var? Roborock S8 Robot Süpürgeden Zwilling Tencere Setine 17 Şubat 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Roborock S8 Robot Süpürgeden Zwilling Tencere Setine 17 Şubat 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
17.02.2025 - 18:30

17 Şubat 2025 tarihinde, alışveriş listesinde yer alan herkes için cazip indirimlerle dolu bir gün sizleri bekliyor. Teknoloji tutkunları için Roborock S8 Robot Süpürge, mükemmel bir temizlik deneyimi sunarken, mutfak severler için Zwilling tencere seti, yemek yapma deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak. Bu fırsatları kaçırmayın ve bugün indirimde olan bu ürünlerle yaşam kalitenizi artırın.

Bu içerik 17.02.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Zwilling Vitality Tencere Seti

1. Zwilling Vitality Tencere Seti

Mutfakta şıklığı ve kaliteyi bir araya getiren Zwilling Vitality Tencere Seti, indirimli fiyatıyla sofralarınıza değer katıyor. İndüksiyon dahil tüm ocak tiplerine uygun bu paslanmaz çelik set ile yemek yapmak artık daha keyifli!

Zwilling Vitality Tencere Seti

2. Tommy Hilfiger TH HERITAGE TOTE Kadın Çanta

2. Tommy Hilfiger TH HERITAGE TOTE Kadın Çanta

Şıklığından ödün vermeyen kadınların vazgeçilmezi Tommy Hilfiger TH HERITAGE TOTE çanta, indirimli fiyatıyla şimdi gardırobunuza renk katmaya hazır. Siyah rengi ve tek bedeniyle her kombinle uyum sağlayan bu çantayı kaçırmayın!

Tommy Hilfiger TH HERITAGE TOTE Kadın Çanta

3. Adidas Erkek Terrex Eastrail 2 Shoes

3. Adidas Erkek Terrex Eastrail 2 Shoes

Doğa yürüyüşleri ve outdoor aktiviteleriniz için tasarlanan Adidas Erkek Terrex Eastrail 2 Shoes, indirimli fiyatıyla активность tutkunlarına hitap ediyor. Konforlu yapısı ve dayanıklılığıyla हर adımda size eşlik edecek bu ayakkabıları keşfedin!

Adidas Erkek Terrex Eastrail 2 Shoes

4. Under Armour Undeniable 5.0 Duffle Çanta

4. Under Armour Undeniable 5.0 Duffle Çanta

Spor salonuna veya seyahate giderken eşyalarınızı güvenle taşıyabileceğiniz Under Armour Undeniable 5.0 Duffle çanta, indirimli fiyatıyla функциональность ve şıklığı bir araya getiriyor. Timberwolf Boz Kahverengi rengiyle dikkat çeken bu çantayı kaçırmayın!

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5. Levi's The Trucker Ceket

5. Levi's The Trucker Ceket

Zamansız şıklığın ikonu Levi's The Trucker Ceket, indirimli fiyatıyla gardırobunuzun vazgeçilmezi olmaya aday. Erkeklerin tarzına tarz katan bu ikonik ceketi şimdi keşfedin!

Levi's The Trucker Ceket

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6. Stanley Go Quick Flip Termos

6. Stanley Go Quick Flip Termos

Sıcak içeceklerinizi uzun süre sıcak, soğuk içeceklerinizi ise soğuk tutan Stanley Go Quick Flip Termos, indirimli fiyatıyla kahve tutkunlarının vazgeçilmezi olmaya aday.

Stanley Go Quick Flip Termos

7. Bella Maison Vintage Porselen Kahve Fincan Takımı

7. Bella Maison Vintage Porselen Kahve Fincan Takımı

Kahve keyfinize şıklık katan Bella Maison Vintage Porselen 6'lı Kahve Fincan Takımı, indirimli fiyatıyla sofralarınıza zarafet katıyor. Mavi rengi ve vintage tasarımıyla dikkat çeken bu fincan takımıyla kahve molalarınız artık daha keyifli!

Bella Maison Vintage Porselen Kahve Fincan Takımı

8. Sleepy Easy Clean Mop Havlusu

8. Sleepy Easy Clean Mop Havlusu

Temizlik işlerinizi kolaylaştıran Sleepy Easy Clean Beyaz Sabun Katkılı Mopa Uyumlu Yer Temizlik Havlusu, indirimli fiyatıyla evinizin temizliğine pratik bir çözüm sunuyor. 3x50 (150 yaprak) paketiyle uzun süre kullanabileceğiniz bu ürünle temizlik artık daha keyifli!

Sleepy Easy Clean Mop Havlusu

9. Roborock S8 Akıllı Robot Süpürge

9. Roborock S8 Akıllı Robot Süpürge

Evinizin temizliğini sizin yerinize yapan Roborock S8 Sonic Mopping Akıllı Robot Süpürge, indirimli fiyatıyla size zaman tasarrufu sağlıyor. Beyaz rengi ve akıllı özellikleriyle dikkat çeken bu робот süpürge ile eviniz her zaman pırıl pırıl!

Roborock S8 Akıllı Robot Süpürge

10. Flormar Glow Essentials Makyaj Seti

10. Flormar Glow Essentials Makyaj Seti

600TL ve üzerine sepette %20 indirim, 700TLye 100 TL kupon, 900TLye 200 TL kupon, 1250TL'ye 300 TL kupon

Flormar Glow Essentials Makyaj Seti

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11. Guess Gugw0549l2 Kadın Kol Saati

11. Guess Gugw0549l2 Kadın Kol Saati

Tüm indirimlere ek %5 ekstra indirim kuponu fırsatını kaçırmayın!

Guess Gugw0549l2 Kadın Kol Saati

12. Yves Saint Laurent Lash Clash Kahverengi Maskara

12. Yves Saint Laurent Lash Clash Kahverengi Maskara

YSL Beauty'nin en sevilen maskarası Lash Clash 1540 TL!

Yves Saint Laurent Lash Clash Kahverengi Maskara

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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