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Ramazan Sofralarınızı Şenlendirecek Fırsat Gıda Ürünleri

etiket Ramazan Sofralarınızı Şenlendirecek Fırsat Gıda Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
17.02.2025 - 16:35

Pilavdan tatlıya, zeytinyağından acı sosa... Ramazan ayı, bereketin, paylaşmanın ve aileyle bir araya gelmenin en güzel zamanlarından biridir. Bu mübarek ayda, iftar ve sahur sofralarımızı lezzetli ve sağlıklı ürünlerle donatmak, hem bedenimizi hem de ruhumuzu besler. Bizler de sizler için ramazan sofralarınızı şenlendirecek birbirinden özel fırsat gıda ürünlerini sizler için derledik.

Bu içerik 17.02.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Yayla Basmati Pirinç Pilavı (250 Gr)

1. Yayla Basmati Pirinç Pilavı (250 Gr)

İftar sofralarının vazgeçilmezi pilav, Yayla'nın Basmati pirinciyle daha da lezzetli! Hafif ve tane tane yapısıyla, et yemeklerinin yanına çok yakışacak.

Yayla Basmati Pirinç Pilavı (250 Gr)

2. Organic Windy Valley Pekmez Seti (3 Parça)

2. Organic Windy Valley Pekmez Seti (3 Parça)

Ramazan ayında enerji depolamak için doğal ve besleyici bir seçenek. Bu set, farklı lezzetlerdeki pekmezleriyle hem kahvaltı sofralarınıza hem de tatlılarınıza lezzet katacak.

Organic Windy Valley Pekmez Seti (3 Parça)

3. KAHVE DÜNYASI Bonte Sütlü (200 gr)

3. KAHVE DÜNYASI Bonte Sütlü (200 gr)

İftardan sonra tatlı isteğinizi hafif ve lezzetli bir şekilde gidermek için ideal. Sütlü çikolata sevenler için keyifli bir alternatif.

KAHVE DÜNYASI Bonte Sütlü (200 gr)

4. Dr. Gluten Glutensiz Çikolatalı Kurabiye

4. Dr. Gluten Glutensiz Çikolatalı Kurabiye

Çölyak hastaları veya glüten hassasiyeti olanlar için özel olarak üretilmiş bu kurabiyeler, ramazan ayında tatlı krizlerinizi güvenle gidermenizi sağlayacak.

Dr. Gluten Glutensiz Çikolatalı Kurabiye

5. Nestlé CLASSIC Mısır Gevrekli Sütlü Çikolata (6 x 60 g)

5. Nestlé CLASSIC Mısır Gevrekli Sütlü Çikolata (6 x 60 g)

Mısır gevreği ve sütlü çikolatanın eşsiz uyumu! Pratik ve lezzetli atıştırmalık olarak iftar veya sahurdan sonra keyifle tüketebilirsiniz.

Nestlé CLASSIC Mısır Gevrekli Sütlü Çikolata (6 x 60 g)

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6. Patiswiss Beyaz Çilek Draje (80 g)

6. Patiswiss Beyaz Çilek Draje (80 g)

Beyaz çikolata ve çileğin mükemmel birlikteliği. Ramazan sofralarınıza renk ve lezzet katacak bu draje, tatlı ihtiyacınızı karşılamak için harika bir seçenek.

Patiswiss Beyaz Çilek Draje (80 g)

7. Barilla Lazanya (Lasagne) Makarna (500 g)

7. Barilla Lazanya (Lasagne) Makarna (500 g)

İftar sofralarınıza farklı bir lezzet katmak isterseniz, Barilla lazanya ile harika bir ana yemek hazırlayabilirsiniz. Hem doyurucu hem de lezzetli bir seçenek.

Barilla Lazanya (Lasagne) Makarna (500 g)

8. Komili Riviera Zeytinyağı Pet Şişe (2 Lt)

8. Komili Riviera Zeytinyağı Pet Şişe (2 Lt)

Sağlıklı ve lezzetli yemekler için mutfakların vazgeçilmezi. Komili'nin Riviera zeytinyağı, salatalarınızdan yemeklerinize kadar her türlü lezzeti zenginleştirecek.

Komili Riviera Zeytinyağı Pet Şişe (2 Lt)

9. Yayla Gönen Baldo Pirinç (5 kg)

9. Yayla Gönen Baldo Pirinç (5 kg)

Kaliteli ve lezzetli pilavlar için ideal bir seçim. Yayla'nın Gönen Baldo pirinci, ramazan sofralarınızın vazgeçilmezi olacak.

Yayla Gönen Baldo Pirinç (5 kg)

10. Yayla Haşlanmış Börülce (400 Gr)

10. Yayla Haşlanmış Börülce (400 Gr)

Pratik ve sağlıklı bir alternatif. Haşlanmış börülceyi salatalarınızda veya yemeklerinizde kullanarak sofralarınıza çeşitlilik katabilirsiniz.

Yayla Haşlanmış Börülce (400 Gr)

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11. Yayla Üzüm Hoşafı (250 Gr)

11. Yayla Üzüm Hoşafı (250 Gr)

İftar sofralarının geleneksel lezzeti hoşaf, Yayla'nın üzüm hoşafı ile daha da keyifli! Hazır ve pratik olmasıyla ramazan ayında size kolaylık sağlayacak.

Yayla Üzüm Hoşafı (250 Gr)

12. Calve Sriracha Acı Sos Yakan Lezzet Çok Acı (255 g)

12. Calve Sriracha Acı Sos Yakan Lezzet Çok Acı (255 g)

Acı severler için vazgeçilmez bir lezzet. Calve'nin Sriracha sosu, yemeklerinize farklı bir boyut katacak.

Calve Sriracha Acı Sos Yakan Lezzet Çok Acı (255 g)

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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