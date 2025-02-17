Ramazan Sofralarınızı Şenlendirecek Fırsat Gıda Ürünleri
Pilavdan tatlıya, zeytinyağından acı sosa... Ramazan ayı, bereketin, paylaşmanın ve aileyle bir araya gelmenin en güzel zamanlarından biridir. Bu mübarek ayda, iftar ve sahur sofralarımızı lezzetli ve sağlıklı ürünlerle donatmak, hem bedenimizi hem de ruhumuzu besler. Bizler de sizler için ramazan sofralarınızı şenlendirecek birbirinden özel fırsat gıda ürünlerini sizler için derledik.
Bu içerik 17.02.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Yayla Basmati Pirinç Pilavı (250 Gr)
2. Organic Windy Valley Pekmez Seti (3 Parça)
3. KAHVE DÜNYASI Bonte Sütlü (200 gr)
4. Dr. Gluten Glutensiz Çikolatalı Kurabiye
5. Nestlé CLASSIC Mısır Gevrekli Sütlü Çikolata (6 x 60 g)
6. Patiswiss Beyaz Çilek Draje (80 g)
7. Barilla Lazanya (Lasagne) Makarna (500 g)
8. Komili Riviera Zeytinyağı Pet Şişe (2 Lt)
9. Yayla Gönen Baldo Pirinç (5 kg)
10. Yayla Haşlanmış Börülce (400 Gr)
11. Yayla Üzüm Hoşafı (250 Gr)
12. Calve Sriracha Acı Sos Yakan Lezzet Çok Acı (255 g)
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