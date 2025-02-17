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ŞOK'a Kurutmalı Çamaşır Makinesi Geliyor! 19 Şubat 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Kurutmalı Çamaşır Makinesi Geliyor! 19 Şubat 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
17.02.2025 - 13:29

ŞOK 19 Şubat - 4 Mart 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 19 Şubat - 4 Mart 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Haftanın Fırsatları

Haftanın Fırsatları

Ramazan fırsatlarına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Alpina Beyaz Ankastre Set 6.999 TL

Alpina Beyaz Ankastre Set 6.999 TL

  • Sinbo Mikser Seti 1.199 TL 

  • Arzum Teablend Çay Makinesi 1.299 TL 

  • Arzum Mistost Izgara & Tost Makinesi 1.499 TL

  • Arzum Lusso El Blender Seti 1.799 TL 

  • Sinbo Cam Su Isıtıcı 549 TL

  • Paşabahçe Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 299 TL 

  • 6'lı Paşabahçe Echo Çay Bardağı 179 TL 

  • Paşabahçe Casablanca Bardak 17,95 TL 

  • 4'lü Sırlı Sufle Kabı 42,95 TL 

  • El Yapımı Orta Güveç 42,95 TL 

  • 6'lı Porsiyonluk Sırlı Güveç 69,95 TL 

  • Lüsterli Cam Desenli Kurabiyelik 199 TL 

  • Lüsterli Cam Vazo 199 TL

  • 3'lü Galaksi Desenli Kapaklı Kase 159 TL 

  • Paslanmaz Çelik Süzgeç 169 TL 

  • Çelik Termos 399 TL 

  • PP Büyük Boy Valiz 899 TL 

  • PP Orta Boy Valiz 799 TL 

  • PP Kabin Boy Valiz 599 TL

Elektronik ürünlerde yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın.

Süzgeçli Katlanır Kesim Matı 89,95 TL

Süzgeçli Katlanır Kesim Matı 89,95 TL

  • Metaltex Kanatlı Köşe Süzgeci 399 TL 

  • Metaltex Rotomac Manuel Mutfak Robotu 899 TL 

  • İpli Manuel Doğrayıcı Raf 159 TL 

  • Tepsi 289 TL 

  • 3'lü Buzdolabı Organizeri 129 TL 

  • Dantel Desenli Tepsi 149 TL 

  • Papatya Meyvelik 279 TL 

  • 2'li Kesim Panosu 119 TL 

  • 2'li Konik Kova 379 TL 

  • Vip Ahmet Manto Kalıbı Çeşitleri 69,95 TL 

  • Vip Ahmet İçli Köfte Aparatı 89,95 TL

Mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

MasterChef Toastmaster Tost Makinesi 2.599 TL

MasterChef Toastmaster Tost Makinesi 2.599 TL

  • MasterChef Kettle 729 TL

  • MasterChef Teamaster Çelik Çaycı 1.599 TL

  • Mini Fırın 2.199 TL

  • Cezve 259 TL

  • Samsung Mikrodalga Fırın 4.849 TL

  • Samsung Kombi No Frost Buzdolabı 33.799 TL

  • Samsung 4 Programlı Bulaşık Makinesi 17.999 TL

  • Samsung 1400 Devir 11 kg / 6 kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi 38.499 TL

Elektronik ürünlerde yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın.

Küçük ev aletlerinde yer alan indirim fırsatlarına buradan göz atmayı unutmayın.

Beyaz eşyalarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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