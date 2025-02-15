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İndirim Günleri Başlıyor! 15 - 21 Şubat Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 15 - 21 Şubat Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
15.02.2025 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 15 - 21 Şubat 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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15 Şubat 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Lipton Doğu Karadeniz Siyah Çay 1 Kg 189,50 TL

Lipton Doğu Karadeniz Siyah Çay 1 Kg 189,50 TL
onedio.com

  • Zeo Siyah Zeytin 2 Kg 205 TL

  • Zeo Baharatlı Çekirdeksiz Yeşil Zeytin 400 gr 69,50 TL

  • Zeo Çizik Yeşil Zeytin 400 gr 69,50 TL

  • Molfix Çocuk Bezi Çeşitleri 225 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Torku Tereyağı 1 Kg 350 TL

Torku Tereyağı 1 Kg 350 TL
onedio.com

  • Birşah Homojenize Yoğurt 3 Kg 112,50 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 gr 89 TL

  • Ahr Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 gr 165 TL

  • Ezine Çiftliği Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 159 TL

  • Sütaş / Ekici Tam Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 169 TL

  • Sütaş / Pınat Ayran Çeşitleri 1 Litre 30 TL

onedio.com

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları
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Çok Al Az Öde

Çok Al Az Öde
onedio.com

20 Şubat 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Philips 65" 4K Ultra HD Smart Led Tv 30.999 TL

Philips 65" 4K Ultra HD Smart Led Tv 30.999 TL
onedio.com

  • Hi-Level 40' FHD Smart Tv 7.299 TL

  • Hi-Level 32' HD Ready Smart Tv 5.499 TL

  • GoSmart Dekoratif Kablosuz Hoparlör 399 TL

  • Hometech Alfa 8TX Tablet 2.399 TL

  • Piranha Sese Duyarlı Ambiyans Aydınlatma 299 TL

  • Universal Motosiklet Brandası 349 TL

Elektronik ürünlerde yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın.

SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 10.999 TL

SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 10.999 TL
onedio.com

  • SEG 12 kg Çamaşır Makinesi 16.999 TL

  • Kiwi Saç Kurutma Makinesi 699 TL

  • Kiwi Buharlı Temizleyici 899 TL

  • Kiwi Seramik Tabanlı Ütü 749 TL

  • Aprilla Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 349 TL

  • Starcom Dijital Baskül 269 TL

  • Homend Functionall Mutfak Robotu 1.999 TL

  • Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.999 TL

  • Range Lucid Elektronik Cyclone Süpürge 2.999 TL

  • Dikey Form Egzersiz Bisikleti 2.699 TL

  • Arzum Okka Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirim fırsatlarına buradan göz atmayı unutmayın.

Beyaz eşyalarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Kütahya Porselen Fırın Kabı 89 TL

Kütahya Porselen Fırın Kabı 89 TL
onedio.com

  • Kütahya Porselen Kayık Tabak 39,50 TL

  • Rooc Makas 3'lü 109 TL

  • Soyma Bıçağı 49 TL

  • Paşabahçe Iconic Kase 49 TL

  • Paşabahçe Rain Dondurmalık 2'li 129 TL

  • Paşabahçe Kapaklı Cam Kase 2'li 139 TL

  • Silikon Nihale 22,50 TL

  • Silikon Tepsi Tutacağı 22,50 TL

  • Silikon Servis Gereçleri 22,50 TL

  • 5 Bıçaklı Manuel Doğrayıcı 159 TL

Mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

  • Limon ve Sarımsak Saklama Kapları 19,50 TL

  • Standlı Baharatlık 379 TL

  • Borosilikat Cappucoino Bardağı 55 TL

  • Cam Pipet 6'lı 25 TL

  • Kulplu Çay Bardağı 6'lı 99 TL

  • Bambu Kapaklı Borosilikat Kavanoz 79 TL

  • Motivasyon Matarası 2'li 185 TL

  • 2 Katlı Yemek Taşıma Kabı 449 TL

  • Kristal Saklama Kabı 35 TL

  • 360 Derece Döner Kahvaltılık 199 TL

  • Beslenme Kutusu 79 TL

  • Su Pompası 60 TL

  • Kilitli Saklama Kabı Seti 65 TL

  • Saklama Kabı Seti 4'lü 129 TL

  • Saklama Kabı Seti 3'lü 109 TL

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Masa Takımı 5.999 TL

Masa Takımı 5.999 TL
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  • Erkek Çocuk Ekose Gömlek 249 TL

  • Erkek Yarım Fermuarlı Sweatshirt 349 TL

  • Erkek Ekose Gömlek 399 TL

  • Kadın yün Görünümlü Fermuarlı Sweatshirt 499 TL

  • Kadın Desenli Süper Soft Pijama Alt 249 TL

  • Kılıflı Sıcak Su Torbası 55 TL

  • Tüy Toplama Rulosu 25 TL

  • Çok Amaçlı Bölmeli Düzenleyici Kutu 99 TL

  • Masa ve Duvar Saati 169 TL

  • Roboom Laptop Sırt Çantası 749 TL

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Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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21 Şubat 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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onedio.com
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Autoware Şarjlı Çok Fonksiyonlu Araç Süpürgesi 1.595 TL

Autoware Şarjlı Çok Fonksiyonlu Araç Süpürgesi 1.595 TL
onedio.com

  • Universal Kauçuk Paspas 350 TL

  • Universal Oto Halı Paspas 295 TL

  • Autoware Araç İçi Dikiz Ayna Yol Kamerası 999 TL

  • Halı Bagaj Çantası 195 TL

  • Autoware Araç İçi Numaratör 39 TL

  • Autoware Carplay Multimedya Ekran 2.750 TL

  • Autoware PVC Koltuk Koruyucu 59 TL

  • Autoware Koltuk Arkası Organizer 99 TL

  • Autoware Oto Bel Desteği 75 TL

  • Autoware Araç İçi Çöp Kovası 69 TL

Oto aksesuarlarında yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın.

HP Tanklı Yazıcı 5.490 TL

HP Tanklı Yazıcı 5.490 TL
onedio.com

  • Altus 40' Full HD Uydu Alıcılı Led Tv 7.290 TL

  • Kumtel Mini Buzdolabı 4.975 TL

  • Fakir Dikey Buharlı Ütü 1.390 TL

  • Abdullah Efendi Keyif Közde Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.390 TL

  • Heifer Mega Blender Set 1.890 TL

  • Şarjlı El Feneri 349 TL

  • Polosmart Smart Baskül - Connect 349 TL

  • Philips Işıklı Şarjlı Süpürge 9.990 TL

  • Range Seyahat ve Avuç İçi Ütüsü 899 TL

  • GoKidy Saç Örgü Büküm Makinesi 299 TL

Elektronik ürünlerde yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın.

Beyaz eşyalarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Küçük ev aletlerinde yer alan indirim fırsatlarına buradan göz atmayı unutmayın.

Hisar Optima Çelik Çaydanlık 999 TL

Hisar Optima Çelik Çaydanlık 999 TL
onedio.com

  • Sun plast Mutfak Gereçleri 35 TL

  • Chef's Tek Fiyat Bıçak / Soyacak 79 TL

  • Süzgeç 79 TL

  • Kapaklı Organizer Kutu 59 TL

  • Saklama Kabı 55 TL

  • Hisar Optima Sütlük 349 TL

  • Hisar Optima Çelik Servis Ürünleri 139 TL

  • Hisar Optima Çelik Sahan 549 TL

  • Hisar Optima Çelik Çay Kaşığı 6'lı 179 TL

  • Hisar Optima Düdüklü Tencere 799 TL

  • Sunum / Servis Tepsisi 45 TL

  • Kapaklı Kase Seti 3'lü 109 TL

  • Organizer Çekmeceli Kutu 57,50 TL

  • Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet 99 TL

  • Kare Badya 69 TL

  • Buzdolabı Organizeri Dik Sepet 79 TL

  • Kare Kahvaltılık 139 TL

  • Süzgeç Çeşitleri 79 TL

  • Limon Press 45 TL

  • Desenli Katlanır Masa 429 TL

Gravürlü Cam Borosilikat Demlik 1500 cc 249 TL

Gravürlü Cam Borosilikat Demlik 1500 cc 249 TL
onedio.com

  • Bonera Tek Fiyat Emaye Ürünler 249 TL

  • Silverina Gümüş Kaplamalı Cam Dekoratif Kase 349 TL

  • Paşabahçe Bouquet Kase 290 cc 6'lı 169 TL

  • Paşabahçe Bouquet Kase 195 cc 6'lı 129 TL

  • Paşabahçe Bouquet Meşrubat Bardağı 350 cc 3'lü 89 TL

  • Paşabahçe Bouquet Meşrubat Bardağı 300 cc 3'lü 69 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı 1900 cc 159 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı 1200 cc 129 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı 800 cc 99 TL

  • Kahve Moka Pot 150 ml 229 TL

  • Glass in love Cam Ayaklı Şekerlik 650 cc 149 TL

  • Renkli Kulplu Cam Bardak Çeşitleri 109 TL

  • Benante Dikdörtgen Tabak 2'li 109 TL

  • Benante Dikdörtgen Sunum Tabağı 139 TL

  • Çay Süzgeci Çeşitleri 79 TL

Mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Fon Perde 140x260 cm 219 TL

Fon Perde 140x260 cm 219 TL
onedio.com

  • Namaz Elbisesi 229 TL

  • Mevlüt Örtüsü 159 TL

  • Tesbih-Seccade Set 119 TL

  • Kadife Seccade 179 TL

  • Desenli Seccade 89 TL

  • Taşlı Zikirmatik 65 TL

  • Tesbih-Taşlı Zikirmatik Set 89 TL

  • Kutulu Tesbih 19,50 TL

  • Cam Boncuklu Tesbih 49 TL

  • Fırfırlı Dikişsiz Bone 59 TL

  • Düz Dikişsiz Bone 39,50 TL

  • Yazma 79 TL

  • Flamlı Eşarp 79 TL

  • Penye Şal 79 TL

  • Eşarp Tokası 55 TL

  • Geçme Bone 49 TL

  • Kaymaz Bone 59 TL

  • Klimalı Fit Bone 59 TL

  • Altın Başak Yazma İpliği 20 gr 12,50 TL

  • Altın Başak Yazma İpliği 100 gr 44,50 TL

  • Erkek Kışlık Gömlek 199 TL

  • Yastık Alezi 42,50 TL

  • Yüz Havlusu 55 TL

  • Tül Perde 140x260 cm 139 TL

Yükselen Zeka Çarpma Öğreten Oyuncak 259 TL

Yükselen Zeka Çarpma Öğreten Oyuncak 259 TL
onedio.com

  • Oyuncak Sürtmeli İtfaiye Aracı 149 TL

  • Oyuncak Dönen Otopark 369 TL

  • Oyuncak Blok Hayvanlar 149 TL 

  • Dinozora Dönüşen Araba 199 TL

  • Çek Bırak Motosiklet 199 TL

ŞOK 15 Şubat ile 22 Şubat 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Skytech 65" QLed Google Tv 20.999 TL

Skytech 65" QLed Google Tv 20.999 TL
onedio.com

  • Skytech 55' QLed Google Tv 15.999 TL,

  • Skytech 50' QLed Google Tv 13.499 TL,

  • 4 Ledli Makyaj Aynası 349 TL, 

  • Ledli Katlanır Işıklı Ayna 119 TL, 

  • Kalp Şekil Led Işıklı Ayna 189 TL,

  • Kulaklı Led Işıklı Ayna 189 TL,

  • Niloya Bebek ve Tospik 599 TL, 

  • Melisa ve Bebeği 199 TL, 

  • Melisa'nın Fırını 119 TL,

  • Melisa'nın Çamaşır Makinesi 119 TL, 

  • Barbie Bebek Bakıcı Seti 349 TL, 

  • Barbie PırıltılıBebekler 219 TL, 

  • Boncuklu Takı Seti 79,95 TL,

  • Süpermarket Kasası 399 TL,

  • Uzaktan Kumandalı Kamyonet 499 TL, 

  • Kukuli Kitap Çeşitleri 49,95 TL, 

  • Hot Wheels Fırlatma Seti 199 TL, 

  • Hot Wheels Üçlü Arabalar 219 TL, 

  • Hot Wheels Özel Temalı Arabalar Serisi Ultra Hots 129 TL,

  • Hot Wheels Skate Parmak Kaykay Ayakkabı Paketleri 129 TL

 25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • 350 ml Dove Yoğun Onarıcı Şampuan 75 TL, 

  • 60 gram Nestle Classic Çeşitleri 27 TL, 

  • 10'lu Nescafe Çeşitleri 49 TL, 

  • Molped Yoğun Koruma 60’lı / Supernight Gece 22’li 65 TL,

  • 1025 ml Cif Ultra Sprey Anında Etki 54 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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