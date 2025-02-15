İndirim Günleri Başlıyor! 15 - 21 Şubat Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 15 - 21 Şubat Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 15 - 21 Şubat 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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15 Şubat 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
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Lipton Doğu Karadeniz Siyah Çay 1 Kg 189,50 TL
Torku Tereyağı 1 Kg 350 TL
Tazenin Yıldızları
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20 Şubat 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Philips 65" 4K Ultra HD Smart Led Tv 30.999 TL
SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 10.999 TL
Kütahya Porselen Fırın Kabı 89 TL
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Masa Takımı 5.999 TL
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21 Şubat 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Autoware Şarjlı Çok Fonksiyonlu Araç Süpürgesi 1.595 TL
HP Tanklı Yazıcı 5.490 TL
Hisar Optima Çelik Çaydanlık 999 TL
Gravürlü Cam Borosilikat Demlik 1500 cc 249 TL
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Fon Perde 140x260 cm 219 TL
Yükselen Zeka Çarpma Öğreten Oyuncak 259 TL
ŞOK 15 Şubat ile 22 Şubat 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Skytech 65" QLed Google Tv 20.999 TL
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