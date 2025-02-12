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ŞOK'a QLed Google TV Geliyor! 15 Şubat 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a QLed Google TV Geliyor! 15 Şubat 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
12.02.2025 - 11:03

ŞOK 15 Şubat ile 22 Şubat 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 15 Şubat ile 22 Şubat 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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  • Skytech 65' QLed Google Tv 20.999 TL, 

  • Skytech 55' QLed Google Tv 15.999 TL,

  • Skytech 50' QLed Google Tv 13.499 TL,

  • 4 Ledli Makyaj Aynası 349 TL, 

  • Ledli Katlanır Işıklı Ayna 119 TL, 

  • Kalp Şekil Led Işıklı Ayna 189 TL,

  • Kulaklı Led Işıklı Ayna 189 TL,

  • Niloya Bebek ve Tospik 599 TL, 

  • Melisa ve Bebeği 199 TL, 

  • Melisa'nın Fırını 119 TL,

  • Melisa'nın Çamaşır Makinesi 119 TL, 

  • Barbie Bebek Bakıcı Seti 349 TL, 

  • Barbie PırıltılıBebekler 219 TL, 

  • Boncuklu Takı Seti 79,95 TL,

  • Süpermarket Kasası 399 TL,

  • Uzaktan Kumandalı Kamyonet 499 TL, 

  • Kukuli Kitap Çeşitleri 49,95 TL, 

  • Hot Wheels Fırlatma Seti 199 TL, 

  • Hot Wheels Üçlü Arabalar 219 TL, 

  • Hot Wheels Özel Temalı Arabalar Serisi Ultra Hots 129 TL,

  • Hot Wheels Skate Parmak Kaykay Ayakkabı Paketleri 129 TL

 25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • 350 ml Dove Yoğun Onarıcı Şampuan 75 TL, 

  • 60 gram Nestle Classic Çeşitleri 27 TL, 

  • 10'lu Nescafe Çeşitleri 49 TL, 

  • Molped Yoğun Koruma 60’lı / Supernight Gece 22’li 65 TL,

  • 1025 ml Cif Ultra Sprey Anında Etki 54 TL

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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