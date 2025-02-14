2025 Ramazan Hazırlıkları Başladı! Yüzlerce Market Ürününde Kaçırmamanız Gereken İndirim Fırsatları

Ramazan ayı hazırlıklarına destek olmak üzere başlatılan bu kampanya dahilinde gıda ürünlerinde geçerli 750 TL ve üzeri alışverişlerde sepette 20 indirim fırsatı sunuluyor.

Sepette indirim kampanyasının yanı sıra seçili kredi kartları ile vade farksız alışveriş imkanı sayesinde gıda ürünü ihtiyaçlarını da taksitlendirebiliyorsunuz.

Prime üyeleri ise her zaman olduğu gibi minimum sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün ve randevulu teslimat seçeneklerinden faydalanabiliyor. Bu yüzden hala Prime üyesi değilseniz hemen buradan üyeliğinizi başlatabilirsiniz.