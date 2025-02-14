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2025 Ramazan Hazırlıkları Başladı! Yüzlerce Market Ürününde Kaçırmamanız Gereken İndirim Fırsatları

etiket 2025 Ramazan Hazırlıkları Başladı! Yüzlerce Market Ürününde Kaçırmamanız Gereken İndirim Fırsatları

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
14.02.2025 - 14:41

2025 Ramazan'ın başlamasına sayılı günler kala, hazırlıklarını önceden tamamlamayı sevenler ve market alışverişini internet üzerinden gerçekleştirenler için Amazon'da cazip bir kampanya başladı. Bu kampanyanın detaylarını gelin birlikte inceleyelim.

Bu içerik 14.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Bakliyattan kahvaltılıklara, içeceklerden atıştırmalıklara kadar tüm gıda ürünlerinde 14 Şubat tarihinde başlayan Ramazan Fırsatları, 23 Şubat tarihine kadar devam edecek.

Bakliyattan kahvaltılıklara, içeceklerden atıştırmalıklara kadar tüm gıda ürünlerinde 14 Şubat tarihinde başlayan Ramazan Fırsatları, 23 Şubat tarihine kadar devam edecek.

Ramazan ayı hazırlıklarına destek olmak üzere başlatılan bu kampanya dahilinde gıda ürünlerinde geçerli 750 TL ve üzeri alışverişlerde sepette 20 indirim fırsatı sunuluyor. 

Sepette indirim kampanyasının yanı sıra seçili kredi kartları ile vade farksız alışveriş imkanı sayesinde gıda ürünü ihtiyaçlarını da taksitlendirebiliyorsunuz.

Prime üyeleri ise her zaman olduğu gibi minimum sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün ve randevulu teslimat seçeneklerinden faydalanabiliyor. Bu yüzden hala Prime üyesi değilseniz hemen buradan üyeliğinizi başlatabilirsiniz.

Kalabalık sofralarınıza hazırlık için bu kampanyadan faydalanmaya hemen başlayabilirsiniz.

Kalabalık sofralarınıza hazırlık için bu kampanyadan faydalanmaya hemen başlayabilirsiniz.

750 TL'ye sepette %20 indirim fırsatında yer alan ürünlerin tamamı burada sizi bekliyor.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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