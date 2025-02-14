2025 Ramazan Hazırlıkları Başladı! Yüzlerce Market Ürününde Kaçırmamanız Gereken İndirim Fırsatları
2025 Ramazan Hazırlıkları Başladı! Yüzlerce Market Ürününde Kaçırmamanız Gereken İndirim Fırsatları
2025 Ramazan'ın başlamasına sayılı günler kala, hazırlıklarını önceden tamamlamayı sevenler ve market alışverişini internet üzerinden gerçekleştirenler için Amazon'da cazip bir kampanya başladı. Bu kampanyanın detaylarını gelin birlikte inceleyelim.
Bu içerik 14.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Bakliyattan kahvaltılıklara, içeceklerden atıştırmalıklara kadar tüm gıda ürünlerinde 14 Şubat tarihinde başlayan Ramazan Fırsatları, 23 Şubat tarihine kadar devam edecek.
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Kalabalık sofralarınıza hazırlık için bu kampanyadan faydalanmaya hemen başlayabilirsiniz.
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