BİM'e Philips Dikey Süpürge Geliyor! 21 Şubat 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Philips Dikey Süpürge Geliyor! 21 Şubat 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
21 Şubat 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2025 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Autoware Şarjlı Çok Fonksiyonlu Araç Süpürgesi 1.595 TL
HP Tanklı Yazıcı 5.490 TL
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Hisar Optima Çelik Çaydanlık 999 TL
Gravürlü Cam Borosilikat Demlik 1500 cc 249 TL
Fon Perde 140x260 cm 219 TL
Yükselen Zeka Çarpma Öğreten Oyuncak 259 TL
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