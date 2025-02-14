onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik
BİM'e Philips Dikey Süpürge Geliyor! 21 Şubat 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Philips Dikey Süpürge Geliyor! 21 Şubat 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
14.02.2025 - 10:58

21 Şubat 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2025 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

👇

👇

👇

👇

Autoware Şarjlı Çok Fonksiyonlu Araç Süpürgesi 1.595 TL

Autoware Şarjlı Çok Fonksiyonlu Araç Süpürgesi 1.595 TL

  • Universal Kauçuk Paspas 350 TL

  • Universal Oto Halı Paspas 295 TL

  • Autoware Araç İçi Dikiz Ayna Yol Kamerası 999 TL

  • Halı Bagaj Çantası 195 TL

  • Autoware Araç İçi Numaratör 39 TL

  • Autoware Carplay Multimedya Ekran 2.750 TL

  • Autoware PVC Koltuk Koruyucu 59 TL

  • Autoware Koltuk Arkası Organizer 99 TL

  • Autoware Oto Bel Desteği 75 TL

  • Autoware Araç İçi Çöp Kovası 69 TL

Oto aksesuarlarında yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın.

HP Tanklı Yazıcı 5.490 TL

HP Tanklı Yazıcı 5.490 TL

  • Altus 40' Full HD Uydu Alıcılı Led Tv 7.290 TL

  • Kumtel Mini Buzdolabı 4.975 TL

  • Fakir Dikey Buharlı Ütü 1.390 TL

  • Abdullah Efendi Keyif Közde Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.390 TL

  • Heifer Mega Blender Set 1.890 TL

  • Şarjlı El Feneri 349 TL

  • Polosmart Smart Baskül - Connect 349 TL

  • Philips Işıklı Şarjlı Süpürge 9.990 TL

  • Range Seyahat ve Avuç İçi Ütüsü 899 TL

  • GoKidy Saç Örgü Büküm Makinesi 299 TL

Elektronik ürünlerde yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın.

Beyaz eşyalarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Küçük ev aletlerinde yer alan indirim fırsatlarına buradan göz atmayı unutmayın.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hisar Optima Çelik Çaydanlık 999 TL

Hisar Optima Çelik Çaydanlık 999 TL

  • Sun plast Mutfak Gereçleri 35 TL

  • Chef's Tek Fiyat Bıçak / Soyacak 79 TL

  • Süzgeç 79 TL

  • Kapaklı Organizer Kutu 59 TL

  • Saklama Kabı 55 TL

  • Hisar Optima Sütlük 349 TL

  • Hisar Optima Çelik Servis Ürünleri 139 TL

  • Hisar Optima Çelik Sahan 549 TL

  • Hisar Optima Çelik Çay Kaşığı 6'lı 179 TL

  • Hisar Optima Düdüklü Tencere 799 TL

  • Sunum / Servis Tepsisi 45 TL

  • Kapaklı Kase Seti 3'lü 109 TL

  • Organizer Çekmeceli Kutu 57,50 TL

  • Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet 99 TL

  • Kare Badya 69 TL

  • Buzdolabı Organizeri Dik Sepet 79 TL

  • Kare Kahvaltılık 139 TL

  • Süzgeç Çeşitleri 79 TL

  • Limon Press 45 TL

  • Desenli Katlanır Masa 429 TL

Gravürlü Cam Borosilikat Demlik 1500 cc 249 TL

Gravürlü Cam Borosilikat Demlik 1500 cc 249 TL

  • Bonera Tek Fiyat Emaye Ürünler 249 TL

  • Silverina Gümüş Kaplamalı Cam Dekoratif Kase 349 TL

  • Paşabahçe Bouquet Kase 290 cc 6'lı 169 TL

  • Paşabahçe Bouquet Kase 195 cc 6'lı 129 TL

  • Paşabahçe Bouquet Meşrubat Bardağı 350 cc 3'lü 89 TL

  • Paşabahçe Bouquet Meşrubat Bardağı 300 cc 3'lü 69 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı 1900 cc 159 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı 1200 cc 129 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı 800 cc 99 TL

  • Kahve Moka Pot 150 ml 229 TL

  • Glass in love Cam Ayaklı Şekerlik 650 cc 149 TL

  • Renkli Kulplu Cam Bardak Çeşitleri 109 TL

  • Benante Dikdörtgen Tabak 2'li 109 TL

  • Benante Dikdörtgen Sunum Tabağı 139 TL

  • Çay Süzgeci Çeşitleri 79 TL

Mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Fon Perde 140x260 cm 219 TL

Fon Perde 140x260 cm 219 TL

  • Namaz Elbisesi 229 TL

  • Mevlüt Örtüsü 159 TL

  • Tesbih-Seccade Set 119 TL

  • Kadife Seccade 179 TL

  • Desenli Seccade 89 TL

  • Taşlı Zikirmatik 65 TL

  • Tesbih-Taşlı Zikirmatik Set 89 TL

  • Kutulu Tesbih 19,50 TL

  • Cam Boncuklu Tesbih 49 TL

  • Fırfırlı Dikişsiz Bone 59 TL

  • Düz Dikişsiz Bone 39,50 TL

  • Yazma 79 TL

  • Flamlı Eşarp 79 TL

  • Penye Şal 79 TL

  • Eşarp Tokası 55 TL

  • Geçme Bone 49 TL

  • Kaymaz Bone 59 TL

  • Klimalı Fit Bone 59 TL

  • Altın Başak Yazma İpliği 20 gr 12,50 TL

  • Altın Başak Yazma İpliği 100 gr 44,50 TL

  • Erkek Kışlık Gömlek 199 TL

  • Yastık Alezi 42,50 TL

  • Yüz Havlusu 55 TL

  • Tül Perde 140x260 cm 139 TL

Yükselen Zeka Çarpma Öğreten Oyuncak 259 TL

Yükselen Zeka Çarpma Öğreten Oyuncak 259 TL

  • Oyuncak Sürtmeli İtfaiye Aracı 149 TL

  • Oyuncak Dönen Otopark 369 TL

  • Oyuncak Blok Hayvanlar 149 TL 

  • Dinozora Dönüşen Araba 199 TL

  • Çek Bırak Motosiklet 199 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın