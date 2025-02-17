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Hangi Ülkede Eve Ayakkabıyla Girilmediğini Bulabilecek misin?

etiket Hangi Ülkede Eve Ayakkabıyla Girilmediğini Bulabilecek misin?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
17.02.2025 - 11:31

Ev kuralları ülkeden ülkeye büyük farklılık gösterebilir. Kimi yerlerde ayakkabıyla içeri girmek tamamen normal karşılanırken, kimi kültürlerde bu büyük bir saygısızlık olarak görülüyor. Peki, sen hangi ülkelerde eve ayakkabıyla girilmediğini gerçekten biliyor musun? Bakalım bu testte ne kadar başarılı olacaksın!

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1. Hangi ülkede eve ayakkabıyla girilmez?

1. Hangi ülkede eve ayakkabıyla girilmez?

Bilemedin!

Bilemedin! ABD’de çoğu ev sahibi ayakkabı çıkarmayı tercih etse de, genellikle eve ayakkabıyla girilmesine izin verilir. Biraz daha dene! 😉

Tekrar dene!

Yanlış cevap! İtalya’da ev sahipleri genellikle kişisel tercihe göre hareket eder ve eve ayakkabıyla girmek yaygın bir durumdur. Bir sonraki tahmininde daha dikkatli ol! 😇

Doğru bildin!

Bravo! Doğru bildin! 🎉 Güney Kore’de evlere ayakkabıyla girmek kesinlikle hoş karşılanmaz. Geleneksel Kore kültüründe hijyen ve temizlik çok önemlidir, bu yüzden eve girerken ayakkabılar çıkarılır. Sen gerçekten kültürel farkındalığı yüksek birisin! 👏

Yanlış tahmin!

Üzgünüm, yanlış cevap! Brezilya’da insanlar evde ayakkabı çıkarmak konusunda çok katı değillerdir. Ama denemeye devam! 🎭

Bir daha denemeye ne dersin?

Bilemedin! İngiltere’de ev sahipleri genellikle misafirlere ayakkabılarını çıkarmalarını söylemez, bu yüzden yaygın bir kural değildir. Biraz daha düşün! 🤔

Bir daha dene!

Yanlış cevap! Almanya’da evde ayakkabı çıkarmak tamamen ev sahibinin tercihine bağlıdır, kesin bir kural yoktur. Tekrar dene! 😄

Bir kez daha dene!

Yanlış tahmin! Güney Afrika’da ayakkabılarla eve girmek oldukça yaygın bir durumdur. Biraz daha düşün, doğru cevabı bulabilirsin! 🌍

Yanlış cevap!

Yanlış cevap! İspanya’da insanlar evde ayakkabı giymekte pek sakınca görmezler. Ama pes etme, doğru cevabı bulabilirsin!

Şıklara bir daha bak!

Maalesef, yanlış cevap! Avustralya’da ayakkabı ile eve girip girmemek tamamen kişisel bir tercihtir, kesin bir gelenek yoktur. Biraz daha düşün!

Maalesef olmadı...

Yanlış cevap! Fransa’da eve ayakkabıyla girmek çoğu zaman normal kabul edilir, herkes kendi tercihine göre hareket eder. Doğru cevabı bulmak için bir şansın daha var!

Maalesef!

Bilemedin! Hollanda’da ev sahipleri misafirlerden genellikle ayakkabılarını çıkarmalarını istemez. Tekrar denemelisin!

Bilemedin...

Yanlış cevap! Yunanistan’da çoğu kişi evde ayakkabılarını giymeye devam eder, bu yüzden doğru cevabı bulmak için bir kez daha düşün!

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Ecivicivokke
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