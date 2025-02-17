Hangi Ülkede Eve Ayakkabıyla Girilmediğini Bulabilecek misin?

Ev kuralları ülkeden ülkeye büyük farklılık gösterebilir. Kimi yerlerde ayakkabıyla içeri girmek tamamen normal karşılanırken, kimi kültürlerde bu büyük bir saygısızlık olarak görülüyor. Peki, sen hangi ülkelerde eve ayakkabıyla girilmediğini gerçekten biliyor musun? Bakalım bu testte ne kadar başarılı olacaksın!