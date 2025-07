Her nesneye, her anıya bir duygu yükleyenlerdensin. Boş bir ev senin için boş değildir; orada birinin eski çorabı, başka birinin unuttuğu bir not seni hikâyelere sürükleyebilir. Günlük hayatı sıradanlıktan çıkaran gizli bir büyün var.

Amélie gibi sen de göstermeden güzelleştiren birisin. Evdeyken çiçekleri yer değiştiriyorsun, camdan geçen kedilere selam veriyorsun, radyoda bir melodi denk geldiğinde gözlerin doluyor belki de. Çünkü sen hayatı küçük detaylarda hissediyorsun.

Bu da seni sıradanlıktan çok uzak, sessiz ama çarpıcı bir başrole dönüştürüyor. Filmin sonunda bir değişim beklemiyorsun, çünkü sen zaten her güne minik değişimlerle anlam katıyorsun.