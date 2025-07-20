Senin için bir gün evde olmak, sadece dinlenmek değil; düşünmek, hayal kurmak, anımsamak, belki biraz iç hesaplaşma yapmak demek. Bir şarkı çalıp seni yıllar önceki bir yaza götürebilir, eski bir kitabın kenarındaki nottan bir hikâye doğabilir.

Julie gibi sen de derin düşünen, her karşılaşmaya anlam yükleyen birisin. Evdeki sessizlik senin için boşluk değil, anlamlarla dolu bir alan. Kimse görmese de sen o anlarda bir filme, bir şiire, hatta bir yolculuğa dönüşüyorsun.

Birini sevdiğinde de, canın yandığında da, mutlu olduğunda da kendinle kalmayı bilmen seni gerçek bir karakter yapıyor. Ve evet, “günün birinde biri seni böyle görse ne düşünürdü” diye düşünecek kadar da romantiksin.