Evdeki Bir Gününü Anlat, Hangi Filmin Başrolü Olduğunu Söyleyelim!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
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3. Klasik sorumuzla başlayalım! Sabah ilk uyandığında ne yaparsın?
4. Evde olmayı mı, dışarıda gezmeyi mi tercih edersin?
5. Evde yalnızken dans eder misin?
6. Evde en çok hangi uygulamayı kullanıyorsun?
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7. Evde seni dışarıdan bir kamera izliyor olsa, seni en çok hangi sahnede görürdü?
8. Evde konuşmadan saatler geçirdiğin oluyor mu?
9. “Birazcık uzanayım” dedikten sonra kalktığında genelde...
Julie – Before Sunrise
Andy Sachs – The Devil Wears Prada
Amélie – Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain
Evelyn Wang - Everything Everywhere All At Once
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak. Eğer sen de okurken kendinden bir parça buluyorsan, ne mutlu bana!
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