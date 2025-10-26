onedio
Evde Müziğin Tadını Çıkarıın: ELIF

Begüm
26.10.2025 - 17:31

Toplanın eşsiz bir ses ve müzik kraliçesi keşfettik. İşte karşınızda Berlin'de yaşayan, müziğiyle hepimizi kendine aşık eden o isim: ELIF! Dinledikçe dinleyesiniz geliyor, evde otururken kaliteli müzik için birebir! Hem tarzı çok iyi hem de yaptığı müzik. E biz daha ne isteyelim...

MEIN BABE

WEIL DU MICH NICHT GELIEBT HAST

ROSES

ICH DENK AN DICH

BEIFAHRERSITZ

BOMBERJACKE

ALLES HELAL

FREUNDE

AUGEN ZU

ES WIRD WIEDER NACHT

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
