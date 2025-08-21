Evde İhtiyacın Olan Yapay Zeka Hangisi?
Ev işleri, her ne kadar evin huzuru için gerekli olsa da bazen yorucu olabiliyor, değil mi? Hele bir de modern hayat koşturmacası içindeyken... İşte tam da bu noktada, hayatımızı kolaylaştıran yapay zeka teknolojileri devreye giriyor. Peki, senin evinde hangi yapay zekaya ihtiyacın var? Bu testi çöz, öğren!
1. Hayat sana limon verdiğinde, ne yaparsın?
2. Misafirlerin geleceğini öğrendiğinde ilk ne yaparsın?
3. Temizlik için ayırdığın süre ortalama ne kadardır?
4. Evinde en çok zorlandığın temizlik alanı hangisi?
5. Tatilden döndüğünde evin seni nasıl karşılamasını istersin?
6. Evde bir robotun olsa, en çok hangi işi yapmasını isterdin?
7. "Akıllı Ev" senin için ne ifade ediyor?
8. En sevdiğin ev aktivitesi hangisi?
Evin Süper Kahramanı: Google Asistan
Temizlik Avcısı: Philips Robot Süpürge 2000 Serisi
Lezzetli Yardımcı: Akıllı Fırın
Teknolojik Konfor Alanı: Akıllı Aydınlatma Sistemleri
