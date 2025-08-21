onedio
Evde İhtiyacın Olan Yapay Zeka Hangisi?

etiket Evde İhtiyacın Olan Yapay Zeka Hangisi?

Ceren Özer
21.08.2025 - 12:31

Ev işleri, her ne kadar evin huzuru için gerekli olsa da bazen yorucu olabiliyor, değil mi? Hele bir de modern hayat koşturmacası içindeyken... İşte tam da bu noktada, hayatımızı kolaylaştıran yapay zeka teknolojileri devreye giriyor. Peki, senin evinde hangi yapay zekaya ihtiyacın var? Bu testi çöz, öğren!

1. Hayat sana limon verdiğinde, ne yaparsın?

2. Misafirlerin geleceğini öğrendiğinde ilk ne yaparsın?

3. Temizlik için ayırdığın süre ortalama ne kadardır?

4. Evinde en çok zorlandığın temizlik alanı hangisi?

5. Tatilden döndüğünde evin seni nasıl karşılamasını istersin?

6. Evde bir robotun olsa, en çok hangi işi yapmasını isterdin?

7. "Akıllı Ev" senin için ne ifade ediyor?

8. En sevdiğin ev aktivitesi hangisi?

Evin Süper Kahramanı: Google Asistan

Sen tam bir organizasyon dehasısın! Her şeyin planlı, programlı ve kontrolün altında olmasını seviyorsun. Bu yüzden senin için en ideal yapay zeka, bir nevi süper asistanın olacak. Google Asistan gibi bir teknoloji, akıllı ev cihazlarından günlük ajandana, trafik durumundan hava tahminlerine kadar her konuda yardımına koşar. Böylece hem evindeki düzeni korursun hem de kendine daha fazla zaman ayırabilirsin.

Temizlik Avcısı: Philips Robot Süpürge 2000 Serisi

Senin için temizlik, huzurlu bir evin olmazsa olmazı. Ama temizliğe harcayacağın zamanı kendine ayırmak istiyorsun. İşte bu yüzden sana en çok yakışan yapay zeka, evindeki temizlik işlerini senin yerine halleden bir robot süpürge. 

Philips Robot Süpürge 2000 Serisi hem süpürme hem de silme işlemini aynı anda yapabilir. Evdeki tüm tozları, kırıntıları ve kirleri güçlü çekim gücüyle temizlerken, paspas özelliği sayesinde zeminleri pırıl pırıl yapar. HomeRun uygulaması ile uzaktan kontrol edebilir, gelişmiş navigasyon ve hızlı haritalama özelliği sayesinde evinin her köşesini akıllıca temizlemesini sağlayabilirsin. Dahası, otomatik boşaltım istasyonu sayesinde robotun haznesini tam 70 gün boyunca düşünmene gerek kalmaz. Kısacası, o temizlerken sen hayatın keyfini çıkarırsın.

Lezzetli Yardımcı: Akıllı Fırın

Mutfak, senin için sadece yemek pişirilen bir yer değil, adeta bir sanat stüdyosu! Yeni tarifler denemeye, mis gibi kokularla evi doldurmaya bayılıyorsun. Senin evde ihtiyacın olan yapay zeka, mutfağındaki en büyük yardımcın olacak bir akıllı fırın. Bu fırınlar, Wi-Fi üzerinden tarifleri indirip, pişirme ayarlarını otomatik yaparak yemeklerini kusursuzlaştırır. Sen de o esnada kendini keyifli sohbetlere veya yeni lezzet arayışlarına bırakırsın.

Teknolojik Konfor Alanı: Akıllı Aydınlatma Sistemleri

Senin için evin atmosferi her şeyden önemli. İster film izlerken loş bir ışık, ister kitap okurken parlak bir aydınlatma... Her an evinde olmak istediğin ambiyansı yaratmak istiyorsun. İşte bu yüzden sana en uygun yapay zeka, akıllı aydınlatma sistemleri. Telefonundan veya sesli komutlarla ışıkların rengini, parlaklığını ayarlayabilir, hatta evden uzakta bile olsan aydınlatmanı kontrol edebilirsin. Böylece hem enerji tasarrufu yapar hem de her an 'tam da istediğin gibi' bir evde yaşarsın.

İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
