Evde İhtiyacın Olan Yapay Zeka Hangisi?

Senin için temizlik, huzurlu bir evin olmazsa olmazı. Ama temizliğe harcayacağın zamanı kendine ayırmak istiyorsun. İşte bu yüzden sana en çok yakışan yapay zeka, evindeki temizlik işlerini senin yerine halleden bir robot süpürge.

Philips Robot Süpürge 2000 Serisi hem süpürme hem de silme işlemini aynı anda yapabilir. Evdeki tüm tozları, kırıntıları ve kirleri güçlü çekim gücüyle temizlerken, paspas özelliği sayesinde zeminleri pırıl pırıl yapar. HomeRun uygulaması ile uzaktan kontrol edebilir, gelişmiş navigasyon ve hızlı haritalama özelliği sayesinde evinin her köşesini akıllıca temizlemesini sağlayabilirsin. Dahası, otomatik boşaltım istasyonu sayesinde robotun haznesini tam 70 gün boyunca düşünmene gerek kalmaz. Kısacası, o temizlerken sen hayatın keyfini çıkarırsın.