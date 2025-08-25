Ev İnternetinin Bağlantı ve Hız Problemi Bir Türlü Bitmeyenlere: Huawei WiFi BE3 Pro ve WiFi Mesh X1 Pro
O arka köşedeki odanızda reels izlerken ekranınız donup kalıyorsa ya da aynı anda birkaç cihaz bağlanınca hemen yavaşlamalar başlıyorsa, gelin sorunlarınızın çözümü olacak iki Huawei router’ını birlikte inceleyelim.
Ev internetinin hızını, kapsama alanını ve stabilitesini artırmak için artık sadece modem yetmiyor.
Huawei WiFi BE3 Pro'nun teknik özellikleri:
Huawei WiFi Mesh X1 Pro'nun teknik özellikleri:
İki router’ın da tasarımına bir göz atalım.
BE3 Pro, kompakt ve işlevsel bir tasarımla karşımıza çıkıyor.
Mesh X1 Pro ise daha “premium” kategoride yer alan bir cihaz.
Her iki cihazın da kurulumu oldukça basit.
Her iki model de WiFi 7 teknolojisini destekliyor. Önceki nesil WiFi 6’ya göre daha yüksek hız, daha düşük gecikme ve daha stabil bağlantı sağlıyor.
Mesh X1 Pro ise özellikle çok katlı evlerde farkını ortaya koymak üzere tasarlanmış.
Peki WiFi 7, WiFi 6’ya kıyasla daha iyi ne sunuyor?
Siz hangisini seçmelisiniz?
Huawei, WiFi BE3 Pro ve Mesh X1 Pro ile farklı kullanıcı ihtiyaçlarına göre iki güçlü çözüm sunuyor.
