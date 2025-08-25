Ev İnternetinin Bağlantı ve Hız Problemi Bir Türlü Bitmeyenlere: Huawei WiFi BE3 Pro ve WiFi Mesh X1 Pro

Mesh anten sistemi, dikey sinyal penetrasyonunu artırarak katlar arası güçlü kapsama sağlıyor. Evde hareket ederken cihaz, sizi otomatik olarak en uygun sinyale geçiriyor. Bu, özellikle “üst katta internet çekmiyor” şikâyetlerinin önüne geçiyor. Ayrıca Mesh X1 Pro’da 4 adet 2.5 GE bağlantı noktası bulunuyor; bu da masaüstü bilgisayar ya da konsol gibi kablolu cihazları bağlamak isteyen kullanıcılar için büyük avantaj.

Biz bu modeli daha doğru test edebilmek için alt katta yer alan stüdyomuzda denedik ve stüdyo - bahçe - ofis arası geçişlerde yaşadığımız bağlantı kopması sorunlarını çözdü.