Ev İnternetinin Bağlantı ve Hız Problemi Bir Türlü Bitmeyenlere: Huawei WiFi BE3 Pro ve WiFi Mesh X1 Pro

25.08.2025 - 17:31

O arka köşedeki odanızda reels izlerken ekranınız donup kalıyorsa ya da aynı anda birkaç cihaz bağlanınca hemen yavaşlamalar başlıyorsa, gelin sorunlarınızın çözümü olacak iki Huawei router’ını birlikte inceleyelim.

Ev internetinin hızını, kapsama alanını ve stabilitesini artırmak için artık sadece modem yetmiyor.

Router’lar, özellikle son yıllarda evlerdeki cihaz sayısı arttıkça daha da kritik hale geldi.

Huawei de tüm bu sorunları kökten çözecek güçlü router’lar üretiyor. Huawei WiFi BE3 Pro ve Huawei WiFi Mesh X1 Pro’ya yakından bakıyoruz.

İncelemeye başlamadan önce teknik özelliklere bakalım.

Huawei WiFi BE3 Pro'nun teknik özellikleri:

  • 100 m²’ye kadar kapsama alanı 

  • Çift bant WiFi 7

  • 2 adet 2.5 GE bağlantı noktası

  • Duvarlardan güçlü geçiş (yatay sinyali güçlü)

  • Akıllı Anten teknolojisi ile sinyali tüm alana rastgele yaymak yerine, doğrudan ona bağlı olan akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlara odaklar. Siz ev içinde hareket ettikçe sinyal de sizi takip eder, böylece evde 'ölü bölge' kalmaz ve bağlantınız her zaman stabil ve güçlü olur.

  • Huawei AI Life Uygulaması ile kontrol ve üç adımda kolay kurulum:

  • -Gelişmiş güvenlik: Misafir ağı, ebeveyn denetimi

  • -Sinyal Kapsama Haritası çıkararak tüm ev WiFi durumunuzu kontrol edin

  • -Akıllı Tanı:Ağınızı en yüksek performans için optimize etmek üzere öneriler sunar

Huawei WiFi Mesh X1 Pro'nun teknik özellikleri:

  • 100 m²’ye kadar kapsama alanı 

  • Çift bant WiFi 7

  • 4 adet 2.5 GE bağlantı noktası

  • Reddot 2025 ve IF Design ödüllü tasarım

  • Gelişmiş güvenlik: Misafir ağı, ebeveyn denetimi

  • Katlar Arası Güçlü Kapsama sağlayan Mesh anten: HUAWEI WiFi Mesh X1 Pro, dikey sinyal penetrasyonunu arttırır. HUAWEI WiFi Mesh X1 Pro, siz hareket ederken otomatik olarak en uygun sinyale geçerek tüm evi kapsayan bir ağ oluşturmanıza olanak tanır.

  • Huawei AI Life Uygulaması ile kontrol ve üç adımda kolay kurulum. Uygulama ile:

  • -Gelişmiş güvenlik: Misafir ağı, ebeveyn denetimi

  • -Sinyal Kapsama Haritası çıkararak tüm ev WiFi durumunuzu kontrol edin

  • -Akıllı Tanı:Ağınızı en yüksek performans için optimize etmek üzere öneriler sunar.

İki router’ın da tasarımına bir göz atalım.

BE3 Pro, kompakt ve işlevsel bir tasarımla karşımıza çıkıyor.

Tek katlı evler için düşünülmüş olan bu model, ‘’kutu’’ tipi router görünümüne simsiyah ve modern bir görünüm getirmiş. Router’larda çoğu zaman görsel olarak rahatsız edebilen antenler, BE3 Pro’da modern çizginin devamı niteliğinde ve ‘’şık’’ duruyor.

Mesh X1 Pro ise daha “premium” kategoride yer alan bir cihaz.

Reddot 2025 ve iF Design gibi ödüllerle süslenmiş şık tasarımıyla, salonda televizyon ünitesine koysanız bile dekorasyonun parçası gibi görünüyor. Burada Huawei bir nevi router’ın gizlenmesi gereken bir kutu değil, evin estetiğine uyan bir cihaz olabileceğini göstermiş ve cihazı silindir şeklinde, alışık olduklarımızın dışında bir formda sunmuş.

Her iki cihazın da kurulumu oldukça basit.

Huawei AI Life uygulaması üzerinden üç adımda ağa bağlanabiliyor, cihaz yönetimi yapabiliyorsunuz. Uygulamada ebeveyn denetimi, misafir ağı gibi güvenlik seçeneklerinin yanı sıra, sinyal kapsama haritası çıkarma ve akıllı tanı özellikleri de var. Bu sayede evinizin hangi odasında sinyal zayıf, hangi cihaz daha fazla bant genişliği istiyor görebiliyor, tek tıkla optimizasyon yapabiliyorsunuz.

Her iki model de WiFi 7 teknolojisini destekliyor. Önceki nesil WiFi 6’ya göre daha yüksek hız, daha düşük gecikme ve daha stabil bağlantı sağlıyor.

Huawei WiFi BE3 Pro, 2.4 GHz bandında 688 Mbps, 5 GHz bandında ise 2882 Mbps hız değerlerine ulaşabiliyor. Ev içinde dolaşırken cihazın akıllı anten sistemi sayesinde sinyal sürekli sizi takip ediyor; böylece “ölü bölgeler” ortadan kalkıyor. İnternet bağlantınız, evde olduğunuz konuma göre değişmeden hep yüksek performans sağlıyor. Biz ofiste test ettiğimizde, ofisimizdeki ürün odası ve toplantı odası gibi daha ‘’köşede’’ kalan alanlarda ve tuvalet gibi ofisin merkezine uzak noktalarda da stabil bir kullanım yakaladık.

Mesh X1 Pro ise özellikle çok katlı evlerde farkını ortaya koymak üzere tasarlanmış.

Mesh anten sistemi, dikey sinyal penetrasyonunu artırarak katlar arası güçlü kapsama sağlıyor. Evde hareket ederken cihaz, sizi otomatik olarak en uygun sinyale geçiriyor. Bu, özellikle “üst katta internet çekmiyor” şikâyetlerinin önüne geçiyor. Ayrıca Mesh X1 Pro’da 4 adet 2.5 GE bağlantı noktası bulunuyor; bu da masaüstü bilgisayar ya da konsol gibi kablolu cihazları bağlamak isteyen kullanıcılar için büyük avantaj.

Biz bu modeli daha doğru test edebilmek için alt katta yer alan stüdyomuzda denedik ve stüdyo - bahçe - ofis arası geçişlerde yaşadığımız bağlantı kopması sorunlarını çözdü.

Peki WiFi 7, WiFi 6’ya kıyasla daha iyi ne sunuyor?

Kısa bir kıyas yapmak gerekirse: WiFi 6, evler için hâlâ güçlü bir standart. Ancak WiFi 7, daha geniş bant genişliği, daha düşük gecikme ve çok daha fazla cihazı aynı anda yönetebilme kapasitesiyle özellikle de evlerimizdeki cihaz sayıları da sürekli artarken çok daha verimli bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Siz hangisini seçmelisiniz?

Bu noktada iki cihaz arasındaki temel farkları bir toparlayalım:

  • WiFi BE3 Pro: Modern çizgileri olan ‘’klasik router’’ tasarımı, 2 adet 2.5 GE bağlantı noktası, tek katlı/standart büyüklükte evler için ideal.

  • WiFi Mesh X1 Pro: Şık ve estetik tasarım, 4 adet 2.5 GE bağlantı noktası, katlar arası güçlü kapsama sağlayan mesh anten sistemiyle çok katlı evler için ideal.

Bu farkları göz önünde bulunduracak olursak, eğer çok büyük olmayan bir eviniz varsa ve amacınız evinizdeki tüm cihazlardan sürekli yüksek verimde bir internet performansı almaksa WiFi BE3 Pro sizin için daha uygun bir seçenek olacaktır.

Ancak daha büyük ya da çok katlı bir eviniz varsa ve bu geniş alanda problemsiz bir bağlantı beklentisi içindeyseniz, o zaman yönelmeniz gereken model WiFi Mesh X1 Pro.

Huawei, WiFi BE3 Pro ve Mesh X1 Pro ile farklı kullanıcı ihtiyaçlarına göre iki güçlü çözüm sunuyor.

BE3 Pro, fiyat/performans odaklı yapısıyla tek katlı evlerde stabil internet isteyen kullanıcılar için öne çıkıyor. Mesh X1 Pro ise çok katlı evlerde premium tasarımı, güçlü mesh anteni ve yüksek bağlantı seçenekleriyle fark yaratıyor.

Eğer “internet çekmiyor”, “evin bazı odalarında bağlantı kopuyor” ya da “oyun oynarken gecikme oluyor” diyorsanız, bu iki router’dan birini seçerek ev internetinizi üst seviyeye çıkarabilirsiniz.

HUAWEI WiFi BE3 Pro'ya 2.999 TL, HUAWEI WiFi Mesh X1 Pro'ya ise 5.999 TL'lik fiyatla sahip olabilirsiniz. Ayrıca HUAWEI Online Mağaza’da BE3 Pro için 300 TL, bir adet X1 Pro için 800 TL, iki adet X1 Pro için ise 2000 TL’ye varan indirim fırsatı var.

Buradan tıklayarak HUAWEI WiFi Mesh X1 Pro'ya ulaşabilir ve diğer kampanya detaylarına da web sitesi üzerinden göz atabilirsiniz.

