onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Eşref Tek'e Benzetildiğini Söyleyen Galerici X Ahalisinin Diline Düştü

Eşref Tek'e Benzetildiğini Söyleyen Galerici X Ahalisinin Diline Düştü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.10.2025 - 22:41

Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'dan haberiniz olması için dizinin sadık bir izleyici olmanıza gerek yok. İddialı kadrosu öne çıkan Eşref Rüya dizisi ve Çağatay Ulusoy'un ikonik karakteri Eşref Tek'in editleri, stili illa dikkatinizi çekmiştir. Hatta Eşref Tek öyle bir fenomen oldu ki berberler bile saç stili için randevu verir oldu.

Tabii her fenomen karakter gibi onun da bir benzeri ortaya çıktı. TikTok'u mesleği için kullanan ve otomobillerle ilgili içerikler çeken Adanalı Hakan Solmazyüz TikTok videolarındaki popülerliğini ana akım medyaya röportajlar vererek pekiştirdi. Ancak Twitter'daki goygoycuların gazabından kurtulamadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çağatay Ulusoy'un Türkiye'nin en yakışıklı aktörü olduğunu belirten Gülsolmaz ilginç açıklamalarda da bulundu.

Gülsolmaz her ne kadar iddialı olsa da...

Gülsolmaz her ne kadar iddialı olsa da...
twitter.com

İnsan Twitter timeline'ına düşmeyegörsün...

İnsan Twitter timeline'ına düşmeyegörsün...
twitter.com

Capsler havada uçuştu.

Capsler havada uçuştu.
twitter.com

Eleştiriler de gecikmedi.

Eleştiriler de gecikmedi.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mesleğine gönderme yapıldı.

Mesleğine gönderme yapıldı.
twitter.com

Meşhur motto da kullanıldı.

Meşhur motto da kullanıldı.
twitter.com

Başka bir fenomen karakter öneren oldu.

Başka bir fenomen karakter öneren oldu.
twitter.com

Bazıları durumu sorguladı.

Bazıları durumu sorguladı.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sizce benziyor mu?

Sizce benziyor mu?
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın