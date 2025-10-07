Eşref Tek'e Benzetildiğini Söyleyen Galerici X Ahalisinin Diline Düştü
Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'dan haberiniz olması için dizinin sadık bir izleyici olmanıza gerek yok. İddialı kadrosu öne çıkan Eşref Rüya dizisi ve Çağatay Ulusoy'un ikonik karakteri Eşref Tek'in editleri, stili illa dikkatinizi çekmiştir. Hatta Eşref Tek öyle bir fenomen oldu ki berberler bile saç stili için randevu verir oldu.
Tabii her fenomen karakter gibi onun da bir benzeri ortaya çıktı. TikTok'u mesleği için kullanan ve otomobillerle ilgili içerikler çeken Adanalı Hakan Solmazyüz TikTok videolarındaki popülerliğini ana akım medyaya röportajlar vererek pekiştirdi. Ancak Twitter'daki goygoycuların gazabından kurtulamadı.
Gülsolmaz her ne kadar iddialı olsa da...
İnsan Twitter timeline'ına düşmeyegörsün...
Capsler havada uçuştu.
Eleştiriler de gecikmedi.
Mesleğine gönderme yapıldı.
Meşhur motto da kullanıldı.
Başka bir fenomen karakter öneren oldu.
Bazıları durumu sorguladı.
👇
Sizce benziyor mu?
