Eşref Rüya'nın Hıdır'ı Levent Özdilek'in Kameraya Yansıyan Halleri Dikkat Çekti
Star TV ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisinde Hıdır karakteriyle dikkat çeken Levent Özdilek, bu kez rolüyle değil, özel hayatıyla magazin gündemine geldi. @magazinduvarı'nın özel haberine göre ünlü oyuncu, Gürcistanlı bir hanımefendiyle Bebek’te görüntülendi.
Star TV’de yayınlanan Eşref Rüya dizisinde Hıdır karakterine hayat veren Levent Özdilek, Gürcistanlı bir hanımefendiyle Bebek’te objektiflere takıldı.
İşte o anlar:
