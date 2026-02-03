onedio
Eşref Rüya'nın Hıdır'ı Levent Özdilek'in Kameraya Yansıyan Halleri Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.02.2026 - 12:03

Star TV ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisinde Hıdır karakteriyle dikkat çeken Levent Özdilek, bu kez rolüyle değil, özel hayatıyla magazin gündemine geldi. @magazinduvarı'nın özel haberine göre ünlü oyuncu, Gürcistanlı bir hanımefendiyle Bebek’te görüntülendi.

Star TV’de yayınlanan Eşref Rüya dizisinde Hıdır karakterine hayat veren Levent Özdilek, Gürcistanlı bir hanımefendiyle Bebek’te objektiflere takıldı.

@magazinduvarı'nın özel haberine göre, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özdilek, yanındaki isimle ilgili merak edilenlere cevap verdi. 

Ünlü oyuncu, “Hanımefendi Gürcistanlı bir sanatçı. Uluslararası bir proje için Türkiye’ye geldi. Şu anda onun görüşmelerini yapıyoruz” diyerek aşk iddialarını yanıtladı.

İşte o anlar:

