Eski mi Yeni mi? Müzik Tercihlerin Yaşını Ele Veriyor!
Eski mi Yeni mi? Müzik Tercihlerin Yaşını Ele Veriyor!
Müzik tercihleri insanın yaşını ortaya çıkarabilir... Kafası kaldırmayanlar, ritimden kopamayanlar, müzikten çok hoşlanmayanlar... Senin yaşın kaç söylüyoruz!
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1. Öncelikle hangi tarz müzikleri sevdiğini öğrenelim!
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2. Ülkemizdeki en iyi kadın sesi kimde peki sence?
3. Peki sence hangi yıllar müzik en iyi halindeydi?
4. Yakın dönemin en sık dinlediğimiz yabancı parçalarından birini seç şimdi de!
5. Peki bu üçlüden hangisi?
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6. Bir rock grubu seç!
7. Plaklar hakkında ne düşünüyorsun peki?
8. Son olarak da 27 kulübünden birini seçmeni istiyoruz.
45+!
20-30!
30-45!
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