Eski mi Yeni mi? Müzik Tercihlerin Yaşını Ele Veriyor!

Sen her ikisinin de bir kombinasyonunu seviyorsun! Bir yanda 80’ler ve 90’ların nostaljik şarkıları, diğer yanda 2000’lerin modern hitleri. Hem geçmişe saygı duyuyor, hem de yeniliği seviyorsun. Müzik listene bakınca bir yanda Sezen Aksu’nun unutulmaz parçaları, diğer yanda Drake’in son şarkısı yer alıyor. Yaşın belki 30’larının ortalarında, ama her iki dönemin müziğiyle de özdeşleşmişsin. Geçmişin tadını çıkarırken, yeni şarkılarla da dans etmeyi unutmazsın! Bu da demek oluyor ki, yaşını ne kadar sevsen de, müzik seni hep genç tutuyor!