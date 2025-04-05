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Eski mi Yeni mi? Müzik Tercihlerin Yaşını Ele Veriyor!

etiket Eski mi Yeni mi? Müzik Tercihlerin Yaşını Ele Veriyor!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
05.04.2025 - 22:13

Müzik tercihleri insanın yaşını ortaya çıkarabilir... Kafası kaldırmayanlar, ritimden kopamayanlar, müzikten çok hoşlanmayanlar... Senin yaşın kaç söylüyoruz!

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1. Öncelikle hangi tarz müzikleri sevdiğini öğrenelim!

2. Ülkemizdeki en iyi kadın sesi kimde peki sence?

3. Peki sence hangi yıllar müzik en iyi halindeydi?

4. Yakın dönemin en sık dinlediğimiz yabancı parçalarından birini seç şimdi de!

5. Peki bu üçlüden hangisi?

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6. Bir rock grubu seç!

7. Plaklar hakkında ne düşünüyorsun peki?

8. Son olarak da 27 kulübünden birini seçmeni istiyoruz.

45+!

Senin için müzik, biraz nostalji demek. 90’ların ve 80’lerin klasik şarkıları seni kendine çekiyor. Hala o dönemin popüler sanatçılarının albümlerini dinlerken gözlerinde bir parıltı oluyor, değil mi? Çünkü 90’lar senin en güzel yıllarını süsledi. Bu şarkılar sana geçmişin güzel anılarını hatırlatıyor. Yeni müzikleri de dinliyorsun ama eski şarkılar sana daha çok hitap ediyor. Duygusal bağın, o dönemin havasıyla derinleşiyor!

20-30!

Gençlik ve enerji sende! Yeni müzikleri takip etmek senin için bir yaşam tarzı. 2010’ların sonlarından 2020’lere kadar olan o taze hitler, senin ruhunu gerçekten yansıtıyor. Her yıl çıkan yeni albümlerle dans etmek, yeni sanatçılara göz atmak senin için adeta bir hobi! Spotify’ın 'Yılın En İyi 50 Şarkısı' listesini ezbere sayabilirsin. Her şarkı seni biraz daha heyecanlandırıyor, çünkü her zaman müziğin en yenisiyle iç içesin. Bu, genç bir ruhun ve dinamizmin göstergesi!

30-45!

Sen her ikisinin de bir kombinasyonunu seviyorsun! Bir yanda 80’ler ve 90’ların nostaljik şarkıları, diğer yanda 2000’lerin modern hitleri. Hem geçmişe saygı duyuyor, hem de yeniliği seviyorsun. Müzik listene bakınca bir yanda Sezen Aksu’nun unutulmaz parçaları, diğer yanda Drake’in son şarkısı yer alıyor. Yaşın belki 30’larının ortalarında, ama her iki dönemin müziğiyle de özdeşleşmişsin. Geçmişin tadını çıkarırken, yeni şarkılarla da dans etmeyi unutmazsın! Bu da demek oluyor ki, yaşını ne kadar sevsen de, müzik seni hep genç tutuyor!

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
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