onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Eski Fotoğraflara Bakarken Ruhunuzu Saracak Şarkılar

etiket Eski Fotoğraflara Bakarken Ruhunuzu Saracak Şarkılar

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
12.09.2025 - 20:32

Eski fotoğraflara bakarken sanki geçmişin kapısı tekrar açılır ve o güzel anlar gözlerinizin önüne gelir. Ruhunuzu saran bu melankoli hatıralarınızı canlandıracak . O huzurlu anlarda içinizi ısıtacak şarkılar bu listede!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sarhoş

2. Sen Bir Aysın

3. Kalbin Yok Mu

4. Hasretinle Yandı Gönlüm

5. Sessiz Gemi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Gül Güzeli

7. Geceler Kara Tren

8. Sevda Değil

9. Bekledim de Gelmedin

10. Kavaklar

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın