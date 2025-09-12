Eski Fotoğraflara Bakarken Ruhunuzu Saracak Şarkılar
Eski fotoğraflara bakarken sanki geçmişin kapısı tekrar açılır ve o güzel anlar gözlerinizin önüne gelir. Ruhunuzu saran bu melankoli hatıralarınızı canlandıracak . O huzurlu anlarda içinizi ısıtacak şarkılar bu listede!
1. Sarhoş
2. Sen Bir Aysın
3. Kalbin Yok Mu
4. Hasretinle Yandı Gönlüm
5. Sessiz Gemi
6. Gül Güzeli
7. Geceler Kara Tren
8. Sevda Değil
9. Bekledim de Gelmedin
10. Kavaklar
