Eren Elmalı Kimdir, Kaç Yaşında? Genç Futbolcu Eren Elmalı Neden Gündemde?

A Milli Takım kadrosuna yeni sezon öncesi yapılan davetler spor gündeminde büyük yankı uyandırdı. Beş genç futbolcu arasında yer alan Galatasaray’ın sol beki Eren Elmalı, hem milli takım daveti hem de geçtiğimiz yıllarda alt liglerde bahis işlemleri yaptığı iddialarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Yetenekli futbolcu hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Eren Elmalı kimdir? Kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda forma giydi? İşte merak edilen tüm detaylar…