onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Eren Elmalı Kimdir, Kaç Yaşında? Genç Futbolcu Eren Elmalı Neden Gündemde?

Eren Elmalı Kimdir, Kaç Yaşında? Genç Futbolcu Eren Elmalı Neden Gündemde?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.11.2025 - 20:32

A Milli Takım kadrosuna yeni sezon öncesi yapılan davetler spor gündeminde büyük yankı uyandırdı. Beş genç futbolcu arasında yer alan Galatasaray’ın sol beki Eren Elmalı, hem milli takım daveti hem de geçtiğimiz yıllarda alt liglerde bahis işlemleri yaptığı iddialarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Yetenekli futbolcu hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Eren Elmalı kimdir? Kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda forma giydi? İşte merak edilen tüm detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Genç Futbolcu Eren Elmalı Kimdir?

Eren Elmalı Gol

Eren Elmalı, 7 Temmuz 2000 doğumlu, İstanbul Kartal çıkışlı bir Türk profesyonel futbolcudur. Sol bek pozisyonunda görev yapan genç oyuncu, yeteneği ve performansıyla dikkat çekmektedir. Kariyerine Kartalspor altyapısında başlayan Elmalı, 2018’de Kasımpaşa altyapısına geçiş yaptı ve profesyonel deneyim kazanmak için 2019‑20 sezonunda Silivrispor’a kiralandı.

Eren Elmalı Kaç Yaşında?

Eren Elmalı, 2000 doğumlu olduğu için 2025 yılı itibarıyla 25 yaşındadır.

Eren Elmalı Nereli?

İstanbul, Kartal doğumlu olan Elmalı, futbol kariyerine de bu şehrin altyapılarında başladı.

Eren Elmalı’nın Kariyer Başlangıcı

Eren Elmalı Basın Toplantısı

Futbola Kartalspor altyapısında başlayan Elmalı, yeteneğini gösterdikten sonra Kasımpaşa’ya geçti. Burada gelişimini sürdürdü ve ardından Silivrispor’da kiralık olarak profesyonel maç tecrübesi kazandı. 2025 yılında Galatasaray ile sözleşme imzalayarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Eren Elmalı Neden Gündemde?

Eren Elmalı U21

Eren Elmalı, bu sabah gelen haberlerle spor gündeminin üst sıralarına çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun yürüttüğü kapsamlı bahis soruşturması kapsamında adı geçen 1.024 futbolcu arasında yer aldığı belirtildi.

Gazeteci Tahir Kum tarafından yapılan açıklamada, Elmalı’nın alt liglerde oynadığı dönemde tek kuponluk bahis işlemi olduğu iddia edildi; ancak “Süper Lig ya da milli takım düzeyinde bahis işlemi yok” ifadeleri de yer aldı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın