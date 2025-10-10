Erdal Beşikçioğlu Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’ya Tepki Gösterdi
Oyuncu ve CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu geçtiğimiz gün CHP Genel Merkezi binasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı hakkında eleştirilerde bulundu. Gülşah Deniz Atalar ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Beşikçioğlu kurumun geldiği noktadan Karadağlı'yı sorumlu tuttu. Beşikçioğlu, Karadağlı'yı işaret ederek 'Sanatı ideolojiye kurban ettiler. Devlet Tiyatroları bir sanat yuvası olmaktan çıktı, ‘taşfırın erkekliği’ gösterisine döndü” ifadelerini kullandı.
Beşikçioğlu CHP Genel Merkezi'nde geçtiğimiz gün yaşanan Afife Jale Ödülleri törenindeki Tamer Karadağlı protestosu hakkında konuştu.
Beşikçioğlu olaylı ödül töreni hakkında da konuştu.
Neler yaşanmıştı?
