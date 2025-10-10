onedio
Erdal Beşikçioğlu Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'ya Tepki Gösterdi

Erdal Beşikçioğlu Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’ya Tepki Gösterdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.10.2025 - 10:40

Oyuncu ve CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu geçtiğimiz gün CHP Genel Merkezi binasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı hakkında eleştirilerde bulundu. Gülşah Deniz Atalar ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Beşikçioğlu kurumun geldiği noktadan Karadağlı'yı sorumlu tuttu. Beşikçioğlu, Karadağlı'yı işaret ederek 'Sanatı ideolojiye kurban ettiler. Devlet Tiyatroları bir sanat yuvası olmaktan çıktı, ‘taşfırın erkekliği’ gösterisine döndü” ifadelerini kullandı.

Beşikçioğlu CHP Genel Merkezi'nde geçtiğimiz gün yaşanan Afife Jale Ödülleri törenindeki Tamer Karadağlı protestosu hakkında konuştu.

Beşikçioğlu CHP Genel Merkezi'nde geçtiğimiz gün yaşanan Afife Jale Ödülleri törenindeki Tamer Karadağlı protestosu hakkında konuştu.

Ünlü oyuncu 'Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bir ekol okuldur. Ekol okulda kendi içinden başlayıp Carl Ebert ile başlayıp Muhsin Ertuğrul ve akabinde de Cüneyt Gökçer hocamızın öğretileri ve kuşaktan kuşağa bilgiyi aktaran bir eğitim kurumudur. Bu kurumun kendi içindeki fabrika ayarlarıyla oynamak, Devlet Tiyatroları'nın kendi içerisindeki karakterini ortadan kaldırır. Tabii sadece bu Hacettepe Devlet Konservatuvarı'nın hocalarına karşı olan, aslında saldırı diyeceğim, diğer okullara da olması gerekirken tek bir noktada Hacettepe Üniversitesi'nde odaklandı. Bu da başka tür bir manidar tavırdır. Bunların bir an önce akli bir şekilde düzenlenmesi, düzeltilmesi ve fabrika ayarlarına geri dönülmesi gerekmektedir. Çünkü bu ulusun devletinin tiyatrosu diğer özel tiyatroların iki adım önünde o özel tiyatroların yolunu aydınlatan bir anlayışda idare edilmesi gerekir.' ifadelerini kullandı.

Beşikçioğlu olaylı ödül töreni hakkında da konuştu.

Beşikçioğlu olaylı ödül töreni hakkında da konuştu.

'Ben çok üzünç duydum tabii ki Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde emekli olduğum kurumun genel müdürüne karşı özel oyuncuların ve sanat dünyasındaki bir çok oyuncu arkadaşın haklı isyanlarını görmek bu konudaki devlet tiyatrolarının karakterinde bende bir üzüntüye gark etti. Ama Başkan'ımız bu konuyu Cumhuriyet'in en önemli kurumlarından olan Devlet Tiyatrosu'na yönelik bu anlayışın bir an önce değişip, magazinden uzaklaşıp yaptıkları işler ve kültür sanatıyla tekrar gündeme gelmesini dilemekten başka çaremiz kalmamıştır açıkçası.'

Neler yaşanmıştı?

Neler yaşanmıştı?

Afife Jale Ödülleri'nde “En İyi Kadın Oyuncu” olarak seçilen tiyatrocu Sükun Işıtan sahnede Karadağlı’ya teşekkür etmiş bunun üzerine salondan yuhalama ve ıslık sesleri yükselmişti. Bazı davetliler de salonu terk etti. Bunun sebebi olarak Karadağlı'nın muhalif sanatçıları kurumdan uzaklaştırması ve sahneye müdahale ettiği gibi iddialarda adının geçmesi olarak gösterildi.

