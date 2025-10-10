Erdal Beşikçioğlu Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’ya Tepki Gösterdi

Ünlü oyuncu 'Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bir ekol okuldur. Ekol okulda kendi içinden başlayıp Carl Ebert ile başlayıp Muhsin Ertuğrul ve akabinde de Cüneyt Gökçer hocamızın öğretileri ve kuşaktan kuşağa bilgiyi aktaran bir eğitim kurumudur. Bu kurumun kendi içindeki fabrika ayarlarıyla oynamak, Devlet Tiyatroları'nın kendi içerisindeki karakterini ortadan kaldırır. Tabii sadece bu Hacettepe Devlet Konservatuvarı'nın hocalarına karşı olan, aslında saldırı diyeceğim, diğer okullara da olması gerekirken tek bir noktada Hacettepe Üniversitesi'nde odaklandı. Bu da başka tür bir manidar tavırdır. Bunların bir an önce akli bir şekilde düzenlenmesi, düzeltilmesi ve fabrika ayarlarına geri dönülmesi gerekmektedir. Çünkü bu ulusun devletinin tiyatrosu diğer özel tiyatroların iki adım önünde o özel tiyatroların yolunu aydınlatan bir anlayışda idare edilmesi gerekir.' ifadelerini kullandı.