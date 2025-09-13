Ercan Osmani Kimdir, Nereli? Ercan Osmani Hangi Takımda Oynuyor?

Ercan Osmani, 2023 yılından bu yana Anadolu Efes forması giyiyor. Takıma katıldığı günden beri Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague’de önemli katkılar sundu.

Özellikle 2024-2025 sezonunda Partizan karşısında oynadığı 25 sayılık maç, EuroLeague kariyerinin en skorer performansı oldu. Milli formayla da EuroBasket 2025’te öne çıkan Osmani, hem kulüp hem de milli düzeyde yükselen grafiğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.