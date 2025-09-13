onedio
Ercan Osmani Kimdir, Nereli? Ercan Osmani Hangi Takımda Oynuyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.09.2025 - 10:39

A Milli Basketbol Takımı’nın EuroBasket 2025’te Yunanistan’ı mağlup ederek finale kaldığı maçta Ercan Osmani gösterdiği performansla öne çıktı. Hem kulüp kariyerinde hem de milli formayla sergilediği oyunla adından sıkça söz ettiren Osmani, Türk basketbolunun gelecek vadeden isimleri arasında yer alıyor. 

Peki Ercan Osmani kimdir, kaç yaşında, nereli, Türk mü, boyu kaç ve şu anda hangi takımda oynuyor?

Ercan Osmani Kimdir?

Ercan Osmani, 4 Ağustos 1998’de Arnavutluk’un Tropoja kentinde dünyaya geldi. Arnavut asıllı Türk profesyonel basketbolcu olan Osmani, uzun forvet pozisyonunda görev yapıyor. Basketbola Türkiye’de Bandırma Kırmızı altyapısında başladı. Kariyerinde Bandırma Kırmızı, Banvit BK, Beşiktaş ve Bandırma BK formaları giydikten sonra, 2023 yılında Anadolu Efes’e transfer oldu. Milli takım kariyerinde de önemli katkılar sağlayan Osmani, modern basketbolun çok yönlü oyuncu profillerinden biri olarak öne çıkıyor.

Ercan Osmani Kaç Yaşında?

1998 doğumlu olan Osmani, 2025 yılı itibarıyla 27 yaşında.

Ercan Osmani’nin Boyu Kaç?

Osmani, 2.13 metre.

Ercan Osmani Nereli? Ercan Osmani Türk mü?

Ercan Osmani, Arnavutluk’un Tropoja kentinde doğdu. Ancak küçük yaşta Türkiye’ye gelerek basketbol eğitimini burada aldı. 

Arnavut asıllı olsa da artık Türk vatandaşı olarak hem Anadolu Efes hem de Türkiye A Milli Basketbol Takımı için mücadele ediyor.

Ercan Osmani Hangi Takımda Oynuyor?

Ercan Osmani, 2023 yılından bu yana Anadolu Efes forması giyiyor. Takıma katıldığı günden beri Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague’de önemli katkılar sundu. 

Özellikle 2024-2025 sezonunda Partizan karşısında oynadığı 25 sayılık maç, EuroLeague kariyerinin en skorer performansı oldu. Milli formayla da EuroBasket 2025’te öne çıkan Osmani, hem kulüp hem de milli düzeyde yükselen grafiğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
