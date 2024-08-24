En Yakın Arkadaşın Hangi Hayvan?
En Yakın Arkadaşın Hangi Hayvan?
En yakın arkadaşın hangi hayvan?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir arkadaşınla dışarıda geçirdiğin bir gün nasıl olur?
4. En sevdiğin tatil aktivitesi nedir?
5. Bir arkadaş grubunda sen kimsin?
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6. Peki en yakın arkadaşın sana karakter olarak benziyor mu?
7. Arkadaşının sık sık yaptığı hata ne?
8. Son olarak bir problemle karşılaştığında nasıl bir yaklaşım sergilersin?
Senin arkadaşın bir kedi!
Senin arkadaşın bir köpek!
Senin arkadaşın bir maymun!
Senin arkadaşın bir penguen!
Senin arkadaşın bir panda!
Senin arkadaşın bir aslan!
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