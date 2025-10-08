onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
En İhtiyaç Duydukları Zamanlarda Parayı Mıknatıs Gibi Çeken 4 Burç

En İhtiyaç Duydukları Zamanlarda Parayı Mıknatıs Gibi Çeken 4 Burç

burç Para
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.10.2025 - 13:46

Para sanki onları mıknatıs gibi çekiyor; ne yapsalar, bereket hep yanlarında. Kimi şansıyla, kimi çalışkanlığıyla kazanıyor ama sonuç hep aynı: cüzdanlar dolu, yüzler gülüyor. Peki bunlar hangi ballı burçlar

Buyurun bakalım!

Kaynak: https://www.yourtango.com/zodiac/zodi...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Boğa

1. Boğa

Boğa burcu, paranın gezegeni Venüs tarafından yönetilir. Bu yüzden, bu burcun parayı hayatına çekme konusunda özel bir yeteneğe sahip olması hiç de şaşırtıcı değil. Venüs aynı zamanda maddi varlıkları ve yaşam konforunu da temsil eder. Astrolog Candice Childress’in açıkladığı gibi, Boğa burcu finansal güvenlik ve sürdürülebilirlikle dolu, huzurlu bir hayat ister ve bunu elde etmek için elinden geleni yapar.

Childress, “Hedeflerine odaklanabilirler ve başarıya ulaşana kadar vazgeçmezler” diyor. İşte bu yüzden Boğa burcu, bolluk ve bereket çekme konusunda bu kadar yeteneklidir. Üstelik yalnızca azimli değil; Venüs’ün etkisiyle, ilişkilerinden bile para ve fırsat akışı sağlayabilir.

2. Oğlak

2. Oğlak

Oğlak burcu, genellikle başarıyla özdeşleştirilen bir burçtur. Bitmek bilmeyen azimleri ve iş odaklı bakış açıları, onlara parayı hayatlarına çekme konusunda doğal bir yetenek kazandırır. Diğer birçok burcun aksine, Oğlaklar başarıya giden yolda kestirme bir yol olmadığını çok iyi bilir.

Astrolog Candice Childress bu durumu şöyle açıklıyor: “Oğlak burçları bir hedefe ulaşmak için gereken tüm emeği vermeye hazırdır ve evren de onların bu çabasını hem övgüyle hem de maddi kazançlarla ödüllendirir.”

3. Akrep

3. Akrep

Akrep burcu, “zenginlik ve kontrolle ilişkilendirilen gezegen” Plüton’un etkisi altında olduğu için, parayı hayatına çekme konusunda doğuştan gelen bir yeteneğe sahiptir, diyor Candice Childress. Akrep burcu para, güç ve saygı ister; çoğu zaman bunların hepsini elde eder.

Elbette, her burç gibi Akrepler de kendi paylarına düşen zorluklarla karşılaşırlar. Ancak onları diğerlerinden ayıran şey, hedeflerine ulaşmak için gösterdikleri inanılmaz azim ve disiplindir. Childress’in de belirttiği gibi, “Akrep bir hedefe odaklandığında, adeta takıntılı hale gelir.” Üstelik yatırım yapma konusundaki keskin sezgileri ve parayla akıllıca hareket etme becerileri, onların maddi başarıyı çekmede neden bu kadar güçlü olduklarını fazlasıyla açıklar.

4. Yengeç

4. Yengeç
media.wbur.org

Candice Childress, Yengeç burcunun parayı hayatına çekme konusunda özel bir yeteneğe sahip olduğunu söylüyor. Astrologa göre, “Yengeç burcu güvenlikle ilişkilendirilen bir burçtur ve burada yalnızca duygusal ihtiyaçlardan bahsetmiyoruz.” 

Yengeç, yaşamının her alanında kendini güvende hissetmek ister; bu nedenle finansal istikrarı sağlamak için var gücüyle çalışır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın