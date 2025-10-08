En İhtiyaç Duydukları Zamanlarda Parayı Mıknatıs Gibi Çeken 4 Burç

Boğa burcu, paranın gezegeni Venüs tarafından yönetilir. Bu yüzden, bu burcun parayı hayatına çekme konusunda özel bir yeteneğe sahip olması hiç de şaşırtıcı değil. Venüs aynı zamanda maddi varlıkları ve yaşam konforunu da temsil eder. Astrolog Candice Childress’in açıkladığı gibi, Boğa burcu finansal güvenlik ve sürdürülebilirlikle dolu, huzurlu bir hayat ister ve bunu elde etmek için elinden geleni yapar.

Childress, “Hedeflerine odaklanabilirler ve başarıya ulaşana kadar vazgeçmezler” diyor. İşte bu yüzden Boğa burcu, bolluk ve bereket çekme konusunda bu kadar yeteneklidir. Üstelik yalnızca azimli değil; Venüs’ün etkisiyle, ilişkilerinden bile para ve fırsat akışı sağlayabilir.