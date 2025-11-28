onedio
Emlak Vergisi Son Ödeme Tarihi Ne Zaman? Emlak Vergisi Nasıl Ödenir?

Gökçe Cici
28.11.2025 - 15:19

Türkiye genelinde taşınmaz sahibi olan milyonlarca kişi için emlak vergisi sürecinde kritik günlere girildi. İkinci taksit ödemeleri için belirlenen son tarih yaklaşırken belediyeler ve yetkili kurumlar uyarılarını artırdı. Dijital kanallar ve belediye vezneleri üzerinden ödeme seçenekleri sunulurken, muafiyet kapsamındaki kişiler de merak ediliyor. İşte emlak vergisine dair en çok sorulan soruların yanıtları...

Emlak Vergisi Son Ödeme Tarihi Ne Zaman?

Emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri için verilen süre 1 Aralık Pazartesi günü sona eriyor. 

Normal şartlarda bu ödeme 30 Kasım tarihinde tamamlanıyordu ancak tarihin pazar gününe denk gelmesi nedeniyle son gün bir gün ileri alındı. Belediyeler, son günlerde oluşabilecek yoğunluk nedeniyle vatandaşları işlemlerini erkenden tamamlamaları konusunda uyarıyor.

Kimler Emlak Vergisinden Muaf?

Emlak vergisinde belirli koşulları sağlayan kişiler için muafiyet uygulanıyor. Brüt alanı iki yüz metrekareyi aşmayan tek bir konuta sahip olan emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar bu kapsamda değerlendiriliyor. Aynı şekilde engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyen kişiler de emlak vergisi ödeme yükümlülüğünden muaf tutuluyor.

Muafiyetin geçerli olabilmesi için kişinin yalnızca tek bir konutu bulunması gerekiyor. Ayrıca ilgili durumun belgelerle kanıtlanarak belediyeye bildirilmesi şart. Gerekli başvurular yapılmadığı sürece otomatik bir muafiyet sistemi uygulanmıyor.

Emlak Vergisi Borcu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Taşınmazın bağlı olduğu belediyeden yüz yüze bilgi alınabildiği gibi e-Devlet üzerinden de borç sorgulaması yapılabiliyor. Bu işlem, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Sorgulama Ekranı İçin Buraya Tıklayın

Emlak Vergisi Nasıl Ödenir?

Emlak vergisi ödemeleri hem fiziksel hem de çevrim içi yöntemlerle yapılabiliyor. Vatandaşlar dilerse taşınmazın bulunduğu ilçedeki belediyeye giderek veznelerden ödeme işlemini gerçekleştirebiliyor. Bunun dışında internet üzerinden ödeme imkânı da bulunuyor.

Bazı belediyelerin resmi internet siteleri üzerinden kredi kartı ile ödeme seçeneği sunuluyor. e-Devlet sistemine entegre olan belediyelerde de online ödeme işlemi yapılabiliyor.

Emlak Vergisi Nereden Ödenir?

Emlak vergisi ödemeleri temel olarak iki yerden yapılabiliyor. İlki, taşınmazın bağlı olduğu belediyenin vezneleri. İkinci seçenek ise dijital kanallar. e-Devlet sistemi, entegre belediyeler için online ödeme imkânı sağlıyor. Bunun yanında bazı belediyeler kendi internet siteleri üzerinden de tahsilat gerçekleştiriyor.

