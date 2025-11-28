Emlak Vergisi Son Ödeme Tarihi Ne Zaman? Emlak Vergisi Nasıl Ödenir?

Emlak vergisinde belirli koşulları sağlayan kişiler için muafiyet uygulanıyor. Brüt alanı iki yüz metrekareyi aşmayan tek bir konuta sahip olan emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar bu kapsamda değerlendiriliyor. Aynı şekilde engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyen kişiler de emlak vergisi ödeme yükümlülüğünden muaf tutuluyor.

Muafiyetin geçerli olabilmesi için kişinin yalnızca tek bir konutu bulunması gerekiyor. Ayrıca ilgili durumun belgelerle kanıtlanarak belediyeye bildirilmesi şart. Gerekli başvurular yapılmadığı sürece otomatik bir muafiyet sistemi uygulanmıyor.