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Elektronik Müziğin Parlayan Yıldızı Flume’dan 10 Enerjik Şarkı

etiket Elektronik Müziğin Parlayan Yıldızı Flume’dan 10 Enerjik Şarkı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
14.06.2024 - 11:31

Flume, gerçek adıyla Harley Edward Streten, 1991 doğumlu Avustralyalı bir DJ ve prodüktör. Elektronik müzik sahnesine damga vuran Flume, özellikle future bass ve trap tarzlarındaki yenilikçi çalışmalarıyla tanınıyor. 2012'de çıkardığı kendi adını taşıyan albümüyle büyük bir çıkış yakalayan sanatçı, 'Holdin On' ve 'Sleepless' gibi hitlerle dikkat çekti. 2016'da yayımladığı 'Skin' albümüyle Grammy kazanan Flume, 'Never Be Like You' ve 'Say It' gibi parçalarla listelerde zirveye yerleşti. Flume, elektronik müziğin en heyecan verici isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

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1. Ripple

2. Never Be Like You

3. The Difference

4. Drop the Game

5. Rushing Back

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6. Say It

7. Say Nothing

8. Let You Know

9. Insane

10. This Song Is Not About A Girl

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