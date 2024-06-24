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Bir Şarkısın Sen Ömür Boyu Sürecek Dedirten Zamansız 15 Türkçe Şarkı

etiket Bir Şarkısın Sen Ömür Boyu Sürecek Dedirten Zamansız 15 Türkçe Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
24.06.2024 - 11:31

Bazı şarkılar vardır ki ne unuturuz ne de dinlemekten vazgeçebiliriz. İşte tam da zamanının ötesinde olduğunu bildiğimiz o şarkılardan bir liste hazırlamak istedik, iyi dinlemeleer!

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1. Sezen Aksu - Yanmışım Sönmüşüm Ben

2. Levent Yüksel - Medcezir

3. Sertab Erener - Yanarım

4. Şebnem Ferah - Sil Baştan

5. Zerrin Özer - Şimdi Hayallerdesin

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6. Nazan Öncel & Tarkan - Nereye Böyle

7. Bülent Ersoy - Hani Bizim Sevdamız

8. M.F.Ö. - Hep Yaşın 19

9. Hakan Peker - Ateşini Yolla

10. Yıldız Tilbe - Vazgeçtim

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11. Emel Müftüoğlu - Hovarda

12. Emel Sayın - Duydum ki Unutmuşsun

13. Nilüfer - Mor Menekşe

14. Aşkın Nur Yengi - Yalancı Bahar

15. Müslüm Gürses - Nilüfer

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