Bir Şarkısın Sen Ömür Boyu Sürecek Dedirten Zamansız 15 Türkçe Şarkı
Bir Şarkısın Sen Ömür Boyu Sürecek Dedirten Zamansız 15 Türkçe Şarkı
Bazı şarkılar vardır ki ne unuturuz ne de dinlemekten vazgeçebiliriz. İşte tam da zamanının ötesinde olduğunu bildiğimiz o şarkılardan bir liste hazırlamak istedik, iyi dinlemeleer!
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1. Sezen Aksu - Yanmışım Sönmüşüm Ben
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2. Levent Yüksel - Medcezir
3. Sertab Erener - Yanarım
4. Şebnem Ferah - Sil Baştan
5. Zerrin Özer - Şimdi Hayallerdesin
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6. Nazan Öncel & Tarkan - Nereye Böyle
7. Bülent Ersoy - Hani Bizim Sevdamız
8. M.F.Ö. - Hep Yaşın 19
9. Hakan Peker - Ateşini Yolla
10. Yıldız Tilbe - Vazgeçtim
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