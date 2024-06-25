Evini Dünya Tatlısı Bir Yer Haline Dönüştürmek İsteyenlere %60 İndirimli Ürünler

Bella Maison Freya Askılı Organizer, 20x60 cm boyutlarıyla pratik ve şık bir depolama çözümü sunar. Dolap kapaklarına veya duvarlara asılabilen bu organizer, çeşitli cepleri sayesinde aksesuarlarınızdan kozmetik ürünlerinize kadar her şeyi düzenli bir şekilde saklamanıza yardımcı olur. Modern tasarımı ve dayanıklı malzemesi ile evinizde hem düzeni sağlamak hem de dekoratif bir dokunuş katmak için idealdir.

Şu anda %60 indirimde 499 TL yerine 158 TL.

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