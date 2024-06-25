Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Hediye
Evini Dünya Tatlısı Bir Yer Haline Dönüştürmek İsteyenlere %60 İndirimli Ürünler

etiket Evini Dünya Tatlısı Bir Yer Haline Dönüştürmek İsteyenlere %60 İndirimli Ürünler

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
25.06.2024 - 03:28

Evinizi 2024 modasına uydurun! Evinize tatlı bir dokunuş katacak Bella Maison ürünlerinde 50 TL üzerinde %60 indirim başladı! Birbirinden güzel hasır sepetler, nevresim ve pikeler, bardaklar ve cam ürünlerdeki indirimi kaçırmayın! İndirimin güzel parçalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 25.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur; bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Bella Maison Abstract Safari Ağzı Büzgülü Çamaşır Sepeti Mix 36X40 Cm

1. Bella Maison Abstract Safari Ağzı Büzgülü Çamaşır Sepeti Mix 36X40 Cm

Bella Maison Abstract Safari Ağzı Büzgülü Çamaşır Sepeti, şık ve modern tasarımıyla evinizin her köşesine tarz katar. 36x40 cm boyutlarındaki bu geniş sepet, büzgülü ağzı sayesinde çamaşırlarınızı güvenle saklar ve taşımanızı kolaylaştırır. Dayanıklı kumaşı ve eğlenceli desenleriyle hem işlevsel hem de dekoratif bir çözüm sunar.

Şu anda %60 indirimde 999 TL yerine 316 TL.

Burada.

Hepsiburada

2. Bella Maison Marin Cooper Pamuklu Çift Kişilik Baskılı Pike Mavi (200 x 220 cm)

2. Bella Maison Marin Cooper Pamuklu Çift Kişilik Baskılı Pike Mavi (200 x 220 cm)

Bella Maison Marin Cooper Pamuklu Çift Kişilik Baskılı Pike, yatak odanıza ferah bir deniz esintisi getiriyor. 200 x 220 cm boyutlarındaki bu mavi pike, yumuşak pamuklu kumaşıyla rahat bir uyku deneyimi sunar. Şık ve modern baskılı tasarımıyla hem yazlık hem de evinizde her mevsim kullanabileceğiniz ideal bir üründür.

Şu anda %60 indirimde 1.423 TL yerine 449 TL.

Burada.

Hepsiburada

3. Bella Maison Aris Ayaklı Sunum Tabağı Naturel (29 Cm)

3. Bella Maison Aris Ayaklı Sunum Tabağı Naturel (29 Cm)

Bella Maison Aris Ayaklı Sunum Tabağı, doğal ve zarif tasarımıyla sofralarınıza şıklık katıyor. 29 cm boyutundaki bu sunum tabağı, ahşap malzemesiyle hem dayanıklı hem de estetik bir görünüm sunar. Misafirlerinizi ağırlarken tatlılardan mezelere kadar her türlü ikramınızı göz alıcı bir şekilde sunmanıza yardımcı olur.

Şu anda %60 indirimde 1099 TL yerine 347 TL.

Burada.

Hepsiburada

4. Bella Maison Alice Melamin Tepsi Yeşil (42X31 Cm)

4. Bella Maison Alice Melamin Tepsi Yeşil (42X31 Cm)

Bella Maison Alice Melamin Tepsi Yeşil, mutfağınıza canlılık katacak şık ve pratik bir üründür. 42x31 cm boyutlarındaki bu tepsi, dayanıklı melamin malzemesiyle uzun ömürlü kullanım sağlar. Canlı yeşil rengi ve zarif tasarımı ile hem günlük servislerde hem de özel davetlerde göz alıcı bir sunum yapmanızı mümkün kılar.

Şu anda %60 indirimde 599 TL yerine 189 TL.

Burada.

Hepsiburada

5. Bella Maison Hello Karaf (700 Cc)

5. Bella Maison Hello Karaf (700 Cc)

Bella Maison Hello Karaf, 700 cc kapasitesiyle şık ve işlevsel bir içecek servis çözümü sunar. Zarif ve modern tasarımı, sofralarınıza estetik bir dokunuş katarken, geniş ağız kısmı sayesinde kolayca doldurup temizleyebilirsiniz. Hem su hem de çeşitli içeceklerinizi sunarken misafirlerinizi etkileyecek bu karaf, her evin vazgeçilmezlerinden biri olacak.

Şu anda %60 indirimde 359 TL yerine 113 TL.

Burada.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Bella Maison Freya Askılı Organizer (20X60 Cm)

6. Bella Maison Freya Askılı Organizer (20X60 Cm)

Bella Maison Freya Askılı Organizer, 20x60 cm boyutlarıyla pratik ve şık bir depolama çözümü sunar. Dolap kapaklarına veya duvarlara asılabilen bu organizer, çeşitli cepleri sayesinde aksesuarlarınızdan kozmetik ürünlerinize kadar her şeyi düzenli bir şekilde saklamanıza yardımcı olur. Modern tasarımı ve dayanıklı malzemesi ile evinizde hem düzeni sağlamak hem de dekoratif bir dokunuş katmak için idealdir.

Şu anda %60 indirimde 499 TL yerine 158 TL.

Burada.

Hepsiburada

7. Demokan Kadın Küpe Yılan Tırtık Halka Küpe

7. Demokan Kadın Küpe Yılan Tırtık Halka Küpe

Bella Maison Vintage 6'lı Bardak Altlığı, 10x10 cm boyutlarında ve zarif mavi renkleriyle sofralarınıza nostaljik bir dokunuş katar. Dayanıklı malzemesiyle bardakların bıraktığı izleri ve lekeleri önlerken, vintage tasarımıyla misafirlerinize şık bir sunum yapmanızı sağlar. Hem günlük kullanımda hem de özel davetlerde estetik ve işlevsel bir çözüm sunar.

Şu anda %60 indirimde 259 TL yerine 82 TL.

Burada.

Hepsiburada

8. Bella Maison Shila Duvar Süsü Naturel (50X70 Cm)

8. Bella Maison Shila Duvar Süsü Naturel (50X70 Cm)

Bella Maison Shila Duvar Süsü, doğal malzemelerden yapılmış olup 50x70 cm boyutlarıyla duvarlarınıza şıklık katar. Doğal tonlardaki tasarımı, evinize sıcak ve bohem bir atmosfer getirirken, el işçiliği detaylarıyla dikkat çeker. Oturma odasından yatak odasına kadar her alanda kullanabileceğiniz bu zarif duvar süsü, dekorasyonunuzu mükemmel şekilde tamamlar.

Şu anda %60 indirimde 1499 TL yerine 474 TL.

Burada.

Hepsiburada

9. Bella Maison Maite Dikdörtgen Hasır Tepsi Naturel (41X33 Cm)

9. Bella Maison Maite Dikdörtgen Hasır Tepsi Naturel (41X33 Cm)

Bella Maison Maite Dikdörtgen Hasır Tepsi, 41x33 cm boyutlarıyla doğal ve şık bir sunum aracı sunar. El yapımı bu tepsi, dayanıklı hasır malzemesiyle hem estetik hem de fonksiyonel bir kullanım sağlar. Doğal rengi ve zarif tasarımıyla kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her türlü servisinizde sıcak bir atmosfer yaratır.

Şu anda %60 indirimde 1299 TL yerine 410 TL.

Burada.

Hepsiburada

10. Sacce Scarves&Accessories Renkli Zirkon Taşlı Halka 3'lü Set Küpe

10. Sacce Scarves&Accessories Renkli Zirkon Taşlı Halka 3'lü Set Küpe

Bella Maison Sausage Dog Punch Nakışlı Kids Kırlent, çocuk odalarına renk katmak için ideal bir seçenek sunar. Dikişte kullanılan 'punch' tekniği ile işlenmiş olan bu kırlent, zarif ve şık bir tasarıma sahiptir. 35x35 cm boyutlarıyla küçük alanlara kolayca uyum sağlayarak, çocukların odalarında hem dekoratif hem de rahat bir kullanım sunar.

Şu anda %60 indirimde 1199 TL yerine 379 TL.

Burada.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Bella Maison Rosita Masa Örtüsü Bej (160X250 Cm)

11. Bella Maison Rosita Masa Örtüsü Bej (160X250 Cm)

Bella Maison Rosita Masa Örtüsü, şık ve zarif bir masa dekorasyonu sağlar. Bej rengi ve 160x250 cm boyutlarıyla orta büyüklükteki masalar için idealdir. Yüksek kaliteli kumaşıyla dayanıklı ve kolay temizlenir özelliklere sahiptir, her öğünde zarif bir sunum sağlar.

Şu anda %60 indirimde 1999 TL yerine 632 TL.

Burada.

Hepsiburada
Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın