Elektrik Zammını Günler Öncesinden Bilen Ozan Bingöl’den Yeni Açıklama: “Yeni Zamlar da Yolda”

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uyguladığı “kemer sıkma” politikası sebebiyle gelecek yeni vergiler konuşulurken, vatandaşa bir şok da elektrik zammıyla oldu. Yapılan açıklamada, konutlarda elektriğe yüzde 38 zam geleceği duyuruldu. Elektrik zammını günler öncesinden bilen Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, başta doğal gaz olmaz üzere yeni zamların da yolda olduğunu söyledi.