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Elektrik Zammını Günler Öncesinden Bilen Ozan Bingöl’den Yeni Açıklama: “Yeni Zamlar da Yolda”

Elektrik Zammını Günler Öncesinden Bilen Ozan Bingöl’den Yeni Açıklama: “Yeni Zamlar da Yolda”

Zam
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.06.2024 - 14:18

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uyguladığı “kemer sıkma” politikası sebebiyle gelecek yeni vergiler konuşulurken, vatandaşa bir şok da elektrik zammıyla oldu. Yapılan açıklamada, konutlarda elektriğe yüzde 38 zam geleceği duyuruldu. Elektrik zammını günler öncesinden bilen Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, başta doğal gaz olmaz üzere yeni zamların da yolda olduğunu söyledi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı yeni vergi yasası kısa zaman içinde Meclis’e gelerek yasalaşacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı yeni vergi yasası kısa zaman içinde Meclis’e gelerek yasalaşacak.

Hemen hemen her kalemde vergilerin artması beklenirken, hükümet ise asgari ücrete kesinlikle zam olmayacağını ifade ediyor.

Hemen hemen her kalemde vergilerin artması beklenirken, hükümet ise asgari ücrete kesinlikle zam olmayacağını ifade ediyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ise bu gün elektriği yüze 38’lik zam geldiğini açıkladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ise bu gün elektriği yüze 38’lik zam geldiğini açıkladı.

Yani ortalama aylık ortalama 300 lira elektrik faturası ödüyorsanız, önümüzde ay toplam 114 lira fazla ödeyerek 414 lira fatura ödeyeceksiniz.

Yani ortalama aylık ortalama 300 lira elektrik faturası ödüyorsanız, önümüzde ay toplam 114 lira fazla ödeyerek 414 lira fatura ödeyeceksiniz.

Elektrik zammını günler öncesinden açıklayan Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, zamların elektrikle kısıtlı kalmayacağını ifade etti.

Elektrik zammını günler öncesinden açıklayan Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, zamların elektrikle kısıtlı kalmayacağını ifade etti.
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Bingöl’e göre sırada doğal gaz zammı var. Hatta başka ürünlere de zam gelmesi olası.

Bingöl’e göre sırada doğal gaz zammı var. Hatta başka ürünlere de zam gelmesi olası.

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Bozkurt

Sağlam başardık! 👍

pembegulondes

Bunlar enflasyonu artırmıyor, asgari ücrete yapılan zam etkiliyor yersen. Çok daha kötü günler bizi bekliyor.

Hüseyin Özcan

Ya ne olacağııııdııı