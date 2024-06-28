Elektrik Zammını Günler Öncesinden Bilen Ozan Bingöl’den Yeni Açıklama: “Yeni Zamlar da Yolda”
Elektrik Zammını Günler Öncesinden Bilen Ozan Bingöl’den Yeni Açıklama: “Yeni Zamlar da Yolda”
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uyguladığı “kemer sıkma” politikası sebebiyle gelecek yeni vergiler konuşulurken, vatandaşa bir şok da elektrik zammıyla oldu. Yapılan açıklamada, konutlarda elektriğe yüzde 38 zam geleceği duyuruldu. Elektrik zammını günler öncesinden bilen Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, başta doğal gaz olmaz üzere yeni zamların da yolda olduğunu söyledi.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı yeni vergi yasası kısa zaman içinde Meclis’e gelerek yasalaşacak.
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Hemen hemen her kalemde vergilerin artması beklenirken, hükümet ise asgari ücrete kesinlikle zam olmayacağını ifade ediyor.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ise bu gün elektriği yüze 38’lik zam geldiğini açıkladı.
Yani ortalama aylık ortalama 300 lira elektrik faturası ödüyorsanız, önümüzde ay toplam 114 lira fazla ödeyerek 414 lira fatura ödeyeceksiniz.
Elektrik zammını günler öncesinden açıklayan Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, zamların elektrikle kısıtlı kalmayacağını ifade etti.
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Bingöl’e göre sırada doğal gaz zammı var. Hatta başka ürünlere de zam gelmesi olası.
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Sağlam başardık! 👍
Bunlar enflasyonu artırmıyor, asgari ücrete yapılan zam etkiliyor yersen. Çok daha kötü günler bizi bekliyor.
Ya ne olacağııııdııı